Crianças podem ser vacinadas no posto do Brisamar Shopping. São Vicente, SP, aplica 3ª dose da Pfizer Baby em crianças de 3 e 4 anos

Prefeitura de São Vicente/Divulgação

A Prefeitura de São Vicente, no litoral de São Paulo, passa a vacinar crianças de 3 e 4 anos com a 3ª dose da Pfizer Baby, seguindo orientações do Governo do Estado de São Paulo. As crianças podem ser vacinadas no posto de vacinação do Brisamar Shopping (saiba horários e endereço abaixo).

De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, a partir de segunda-feira (13), o imunizante passa a ficar disponível também na Área Continental, com vacinas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Jardim Rio Branco (veja detalhes abaixo).

Crianças que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses podem receber o reforço contra a Covid-19. Pais ou responsáveis devem apresentar documentos do pequeno e de si mesmos, além da comprovação da última dose de vacina recebida pela criança.

Onde vacinar

Posto Brisamar Shopping

Funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h;

Endereço: Rua Frei Gaspar, 365, Centro, 3° andar, loja 346;

ESF Jardim Rio Branco

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30;

Endereço: Rua Eduardo Cação, s/n°.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

pappa2200