Saoirse Ronan oggi è un’attrice eccezionale, una vera stella di Hollywood: ricordate com’era agli inizi della sua carriera? Incredibile!

Un vero e proprio prodigio, Saoirse Ronan è un’attrice eccezionale, una vera stella di Hollywood che ha dimostrato il suo immenso talento fin da giovanissima: ricordate com’era agli inizi della sua carriera? Incredibile!

Quello di Saoirse Ronan è un talento eccezionale, forse raro, di certo unico. Un’attrice strepitosa, oggi volto amatissimo e ricercato di Hollywood, una vera stella del panorama artistico americano. Quattro volte candidata ai premi Oscar, la prima volta a soli 13 anni, l’interprete ha impersonato personaggio dalle sfumature diversissime, risplendendo in ogni genere di pellicola. La sua ultima “fatica” è “The French Dispatch”, ma dagli esordi ad oggi l’attrice non si è mai fermata continuando a regalare performance straordinarie. Forse non tutti lo sanno, ma Saoirse Ronan era solo una bambina quando ha iniziato a recitare: ricordate com’era all’inizio della sua favolosa carriera?

Saoirse Ronan, com’era la talentuosa interprete agli inizi della sua carriera?

Nata nel 1994, il suo esordio è avvenuto sul piccolo schermo con “The Clinic”. Saoirse Ronan sarà però un’attrice prevalentemente cinematografica. Nel 2007 approda a “2 Young 4 Me”. Nello stesso anno la ammiriamo in “Espiazione”, sua terza pellicola che le farà guadagnare la prima candidatura ai premi Oscar a soli 13 anni.

Seguono poi titoli indimenticabili: “Amabili Resti”, “Hanna”, “Grand Budapest Hotel”, “Brooklyn” e “Lady Bird” (seconda e terza candidatura agli Oscar). La ritroviamo protagonista di “Maria regina di Scozia” e “Piccole donne” nel ruolo di Jo. Un talento eccezionale dimostrato fin dalla tenera età che ne hanno fatto un’attrice acclamata e ricercatissima, tra le più apprezzate del panorama cinematografico. Oggi Saoirse Ronan è una giovane e bellissima donna dal fascino e l’eleganza incredibili. Ma ricordate com’era quando ha iniziato a recitare? Incredibile! La riconoscete in questo scatto tratto da “Espiazione”?

Saoirse Ronan nel film che le è valso la prima candidatura agli Oscar (fonte youtube – Scenescreen)

Giovanissima ma già eccezionale, l’interprete ha regalato e di certo regalerà ancora performance indimenticabili!