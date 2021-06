Sapete che fine ha fatto la cantante Alexia? Il motivo per cui è sparita è incredibile

Che cosa può aver spinto la cantante ligure a ritirarsi quasi completamente dalle scene? Vediamo i dettagli.

Alexia, cantante pop (Instagram)

Alexia, cantante e autrice, forse la ricorda maggiormente chi oggi ha trent’anni o poco più. La sua voce potente e grintosa ha conquistato le classifiche italiane durante gli anni Novanta. Come non ricordare, per esempio, i singoli Dimmi come, Da grande e Uh la la la.

Ligure, ma milanese di adozione, spesso ha raccontato delle sue prime difficoltà dovute al trasferimento in una nuova città e delle differenze e dei cambiamenti con cui, nei primi momenti, ha dovuto fare i conti.

Alessia Aquilani, questo il suo vero nome, ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo, strappando meritati consensi della critica e del pubblico e nel 2003 ha raggiunto il podio della kermesse con il brano Per dire di no.

Nel frattempo, durante la sua sfavillante carriera, ha anche avuto modo di collaborare con artisti importanti come Gianni Morandi e Mario Lavezzi.

Insomma, con sei milioni di dischi venduti, è di certo una delle cantanti che ha riscosso maggior successo durante lo scorso decennio sia nel Bel Paese che all’estero.

Tuttavia, ciò che sorprende per una donna così piena di talento, è proprio il fatto che, da un po’ di tempo in qua, non si senta più molto parlare di lei.

La cantante ha svelato la ragione del suo allontanamento dalle scene

Così, la domanda sorge spontanea e, quindi ci si chiede quale sia stato il motivo della sua improvvisa e quasi totale uscita dalla scena musicale. In particolar modo, ci si pone questa domanda perché la musica per Alexia ha ricoperto sempre un ruolo decisivo nella sua vita.

Alexia mentre suona il pianoforte (Instagram)

Comunque sia, oltre a questa immensa passione, come racconta lei stessa, a un certo punto, ha iniziato a farsi strada un altro grande desiderio.

Alexia nel 2005 è convolata a nozze con Andrea Camerana che, per la cronaca, è nipote del celebre stilista Giorgio Armani. Dopo tanti anni il loro amore non si è affievolito, anzi hanno dato alla luce due femminucce di nome Maria Vittoria e Margherita.

A quanto pare, è proprio la famiglia la ragione principale per cui la cantante ligure ha dovuto togliere un po’ di tempo alle sue canzoni.

Nonostante tutto, però, riesce ancora a ritagliarsi dei momenti per sé, componendo musica e partecipando a dei tour musicali. Inoltre, come ha raccontato, anche le sue figlie amano cantare e, a detta sua, sono bravissime.