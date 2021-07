Sapete chi è il figlio di Jerry Calà? Ha preso dal padre in tutto e per tutto – FOTO

Il figlio di Jerry Calà ha preso dal padre in tutto e per tutto – Ecco la FOTO che la dimostra la somiglianza incredibile tra i due.

Jerry Calà, attore (Foto dal web)

Jerry Calà, a fine giugno, ha compiuto ben 70 anni. L’attore e comico ha avuto una lunghissima carriera iniziata intorno ai 20 anni, quindi davvero giovanissimo. È diventato famoso a partire dagli anni ottanta grazie a I Gatti di Vicolo Miracoli, gruppo cabarettistico musicale che ha avuto uno straordinario successo in quegli anni.

In seguito, comincia la sua vera e propria carriera da attore in film comici, come: I fichissimi del 1981; Sapore di Mare del 1983; Al bar dello sport del 1983; Yuppies 1 e 2 nel 1986. Film girati più recentemente sono: Vita Smeralda nel 2006; Torno a vivere da solo nel 2008.

Dagli anni novanta in poi, ha iniziato anche a svolgere il ruolo di regista e sceneggiatore dei suoi film. Nel corso della sua lunga carriera ha recitato anche un ruolo drammatico, nel film Diario di un vizio. Grazie a questo inedito ruolo ha vinto il premio del gotha della critica italiana come miglior attore.

Jerry Calà, ecco la foto del figlio che mostra tutta la somiglianza con lui.

L’attore siciliano è sposato dal 2002 con Bettina Castioni, un’imprenditrice conosciuta in Sardegna durante una vacanza. Dalla coppia è nato Johnny che quest’anno farà 18 anni. Jerry Calà ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che li ritrae insieme.

La somiglianza tra i due è davvero tanta. Johnny ha seguito le orme da attore del padre, infatti ha interpretato dei ruoli in alcuni film come Vita Smeralda e Torno a vivere da solo. Il ragazzo ha come obiettivo proprio quello di diventare un attore professionista.

Ecco cosa dice l’attore a proposito del figlio: