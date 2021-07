Sapete chi è la donna in FOTO? Oggi è un celebre personaggio tv: impossibile non riconoscerla

Dalla foto non si direbbe ma è una delle storiche docenti del talent “Amici”, viso d’angelo e capelli sinuosi: avete capito di chi si tratta?

Nasce a Milano nel 1966 e fin da piccolissima inizia a studiare danza con maestri di fama internazionale come Piera Casbelli, Ornella Costalonga e Francesco Aldrovandi. L’ingresso all’Opera di stato di Budapest è per lei una grandissima soddisfazione.

Frequenta poi il Corso di Perfezionamento Professionale di danza a Reggio Emilia, entrata grazie ad una borsa di studio, e proprio lì molti anni dopo rientrò come docente.

Nel 1984 è nel corpo di ballo dell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio dove è prima ballerina accanto a grandi interpreti tra cui Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Gheorghe Iancu, Alessandro Molin, Vladimir Derevianko, Julio Bocca.

Viaggia in giro per il mondo in tournée per diversi anni toccando America, Brasile, Canada, Algeria, Tunisia, Venezuela. Dal 2002 al 2003 è Maître de ballet presso il Teatro San Carlo di Napoli sotto la direzione di Elisabetta Terabust.

Oggi è invece una severa docente nel talent di Canale Cinque, avete capito di chi si tratta?

Alessandra Celentano oggi: che cambiamento!

Da diverse edizioni è considerata tra le insegnanti di danza più spietate all’interno di “Amici”, tanto che sono epici molti battibecchi sorti proprio con allievi riguardo loro performance.

Le foto apparse sul web di recente la ritraggono giovanissima con l’aria un pò impacciata, i capelli scuri arruffati e trucco marcato sugli occhi.

Non è molto solita postare foto del suo passato la nipote del molleggiato, si fatica a scovare nel suo passato che invece potrebbe, come vediamo, riservare piacevoli sorprese ai fan della ex ballerina.

Sono passati diversi anni, lei è una donna di successo eppure la bellezza non si è affatto sciupata, un esempio di classe e professionalità che resta intatto come esempio guida per i suoi allievi.