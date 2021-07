sapete-cosa-faceva-paola-ferrari-prima-di-diventare-giornalista?-neanche-ve-lo-immaginate

Ecco che cosa faceva Paola Ferrari prima di occuparsi del giornalismo sportivo, un’occupazione davvero sorprendente per la conduttrice Rai.

Paola Ferrari (Instagram Screenshot)

Paola Ferrari è una delle giornaliste italiane più note, in particolare si occupa di sport fin dai primi anni novanta. Ma, prima di tutto questo, ha fatto anche altro e praticamente nessuno lo sa. Attualmente ha 61 anni ed è sposata dal 1997 con Marco De Benedetti, imprenditore. La coppia ha avuto due figli: Alessandro e Virginia.

Inizia la sua carriera da giornalista sportiva con la conduzione di Dribbling su Rai 2 nel 1995. Dal 1996 ad oggi ha condotto diverse edizioni della Domenica Sportiva, stessa cosa per 90esimo minuto a partire dal 2003. Attualmente sta presentando Uefa Euro 2020, programma che segue la nazionale italiana all’europeo.

Per un periodo, dal 1999 al 2002 ha anche presentato il TG2. Nel 2005/2006 ha partecipato come concorrente al programma Ballando con le stelle. Inoltre, ha fatto parte del programma Le spose di Costantino, affiancando in una puntata il presentatore Costantino Della Gherardesca.

Paola Ferrari, ecco che cosa faceva prima del giornalismo.

Paola Ferrari è sempre stata una donna bellissima e anche attualmente non dimostra i 61 anni che ha. Prima di diventare giornalista e presentatrice per la Rai, specializzata nell’ambito sportivo, ha fatto ben altro, ecco di che cosa si tratta.

Non tutti sanno che la sua carriera ha avuto inizio come attrice. In particolar modo ha recitato nei fotoromanzi di Grand Hotel, famosa rivista italiana. Successivamente, in televisione, ha partecipato al programma Portobello come centralinista. La trasmissione era al tempo condotta da Enzo Tortora.

Oltre al mondo della televisione, la conduttrice Rai, ha anche una carriera da imprenditrice. Infatti, nel 2014, ha acquisito una il 33% della Visibilia Pubblicità, una società editoriale. Dal 2017, invece, è socia di Lucisano, società quotata in borsa. Nel corso della sua lunga carriera ha vinto numerosi premi nell’ambito del giornalismo, tra cui il premio Ussi-Coni come migliore giornalista sportiva d’Italia.