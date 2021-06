Sapete dove vive Claudio Baglioni? Che casa! Neanche nei sogni – FOTO

Si tratta di uno dei cantautori italiani più famosi e apprezzati. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua lussuosa dimora.

Classe 1951, Claudio Baglioni è figlio di un maresciallo dei Carabinieri cresciuto tra i quartieri capitolini di Monte Sacro e di Centocelle a Roma.

Il legame con la sua città è sempre stato immenso e anche nelle sue canzoni questo rapporto è molto ben solido visto le ambientazioni legate ad alcune zone della città come è accaduto per “Porta Portese” e “Con tutto l’amore che posso”.

Nel 1987, ha incontrato la sua attuale compagna Rossella Barattolo, con la quale convive dal 1994. Nel 2008 arriva il divorzio con la prima moglie Paola Massari con cui però ha ancora un ottimo rapporto essendo la madre di suo figlio Giovanni.

Non si è mai mosso da Roma e soprattutto nell’ultimo anno in occasione del lockdown ha avuto modo più di una volta di far vedere sui social la sua bellissima casa. Scopriamola.

La casa di Baglioni è un incanto: le foto non mentono

L’amato cantautore italiano vive in una casa da sogno nel centro di Roma assieme alla compagna di vita Rossella Barattolo ed il figlio, anche lui musicista.

Da sempre molto attivo sui social e i fan, ha avuto modo in questi mesi di mostrare diversi dettagli in più sulla lussuosa dimora. Nelle sue stories si intravvede il grande attico con la terrazza panoramica che affaccia su tutta Roma, ampie vetrate e arredamenti ricercati anche per le sue serate all’aperto.

L’appartamento è stato progettato dall’architetto Pietro Lombardi e rispecchia la personalità di Claudio e della moglie: tantissima luce grazie agli arredi bianchi e tortora, i complementi in acciaio e le grandi librerie a muro.

LEGGI ANCHE –> Carlo spinge la Regina ad impedirlo, Sussex di nuovo penalizzati

LEGGI ANCHE –> Melissa Satta torna in tv, in orbita Mediaset: l’annuncio a sorpresa!

Nel suo studio un grande pianoforte, tanti dischi e spartiti, i premi vinti ed i riconoscimenti per la sua carriera appesi al muro. Spicca anche una meravigliosa chaise longue di pelle nera. Tanto confort per una casa super lussuosa da far invidia a chiunque.