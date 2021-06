sapete-il-titolo-di-studio-di-chiara-ferragni?-non-ci-crederete-mai!

L’influencer numero uno nel nostro Paese è tra le più pagate al mondo sui social ma in pochi sanno qual è il suo titolo di studio.

Si nomina Chiara Ferragni e si pensa subito all’influencer italiana più pagata al mondo secondo la classifica dei più ricchi di Instagram.

I suoi incassi sono vertiginosi, un patrimonio che l’imprenditrice 33enne di Cremona ha ottenuto tramite la sua pagina Instagram, contratti come testimonial di vari marchi, un film-documentario sulla sua vita e le sue tre aziende di moda e accessori.

Ha un vero e proprio impero economico che sembra si aggiri intorno 10 milioni di dollari. Nel 2016 Forbes l’ha inserita nella lista dei 30 under 30 più influenti al mondo, basta pensare che un suo post sponsorizzato su Instagram vale la bellezza di 59.700 dollari.

Con tutte queste attività lanciate sul mercato in molti si aspettano che lei abbia qualche laurea e master in comunicazione o economia, la verità vi sconvolgerà.

Chiara Ferragni e la laurea: chi l’avrebbe mai detto

Ferragni può tranquillamente far rima con guadagni visto dove è arrivata la bravissima Chiara in pochi anni. Infatti la sua scalata è iniziata nel 2009 con l’apertura del suo blog di moda e costume The Blonde Salad, un progetto lungimirante che l’ha fatta crescere poi in modo esponenziale.

Chiara ha conseguito la maturità classica a Cremona e poi si è iscritta a Giurisprudenza a Milano ma ha lasciato gli studi quando le mancavano solo quattro esami e la tesi.

La sua attività con il blog e la carriera nel comparto moda le stavano impegnando troppo tempo quindi ha preferito abbandonare gli studi per dedicarsi alla sua vera passione.

Quasi un mese fa Fedez aveva rinfangato sui social la questione della laurea mancata della moglie in occasione della querela per diffamazione avanzata a suo carico da parte degli alti vertici della Rai.

In quell’occasione disse a Chiara: “Se ti fossi laureata in giurisprudenza mi sarei risparmiato milioni di euro in avvocati in questi anni!”.