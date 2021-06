Sapete perché Cristiano Ronaldo si chiama così? Cosa c’è dietro la scelta del nome

Forse non tutti sanno perché uno dei calciatori più forti al mondo porti quel nome.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come Cristiano Ronaldo è un calciatore portoghese nato a Funchal, capoluogo dell’arcipelago autonomo di Madeira nel 1985.

Il padre José Dinis Aveiro è scomparso nel 2005 a 52 anni quando Cristiano ancora ventenne giocava nel Manchester United, mentre la madre Maria Dolores dos Santos è spesso al fianco del calciatore.

Cristiano Ronaldo (Screenshot Instagram)

Proprio la madre ha raccontato in una passata intervista, che quella di Cristiano è stata una gravidanza inattesa, spiegando che la coppia aveva già tre figli e che stava attraversando un periodo di difficoltà economiche.

la madre del calciatore ha dichiarato:

” Quando capii che ero incinta non fui contenta. Avevo 30 anni e 3 già figli e mi rivolsi a un dottore per abortire. Mi rispose di no e allora provai a farlo a modo mio, bevendo birra e correndo fino a stancarmi. Quell’espediente si rivelò inutile e decisi che avrei portato avanti la gravidanza”.

Quali sono le origini del nome di Cristiano Ronaldo?

Maria Dolores, madre del calciatore, convinta anche da i suoi cari a proseguire la gravidanza essendo molto religiosa, ha deciso di dare come primo nome proprio Cristiano al figlio perché per lei è stato come un segno di Dio.

Per quanto rigurda Ronaldo, la scelta è stata del padre José, grande appassionato di cinema, in particolare delle pellicole dove ha recitato l’ex presidente degli Stati Uniti, Ronald Regan.

LEGGI ANCHE–> Chiara Ferragni e Georgina Ronaldo per la storia: due bellezze da incorniciare FOTO

In omaggio a quest’ultimo fu scelto proprio Ronald, con l’aggiunta della O finale per migliorarne la sonorità nella lingua portoghese.

Una scelta molto particolare per il nome di uno degli sportivi più famosi al mondo.

LEGGI ANCHE–> Cristiano Ronaldo, un grazie che sa di addio: il post che fa discutere

Lo stesso Cristiano ha scelto in seguito di chiamare il suo primogenito, Cristiano Ronaldo jr, diversamente da Alana Martina e Eva che hanno ereditato il cognome di famiglia, per l’ultimo arrivato invece è stato scelto Mateo Ronaldo.