Sapucaia do Sul decreta calamidade após adutora rompida causar desabastecimento de água

A Prefeitura de Sapucaia do Sul, município da Região Metropolitana a 31 km de Porto Alegre, decretou, na quinta-feira (2), estado de calamidade pública pela falta de água na cidade. O rompimento de uma tubulação adutora provoca desabastecimento há cerca de uma semana.

O encanamento localizado no Centro do município que passa por baixo dos trilhos do trem se rompeu na sexta-feira (27). A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) providenciou uma tubulação menor, que foi instalada por dentro da antiga. Contudo, houve um novo vazamento, que só foi contido na quarta (1º). O abastecimento, então, foi sendo normalizado aos poucos.

A Corsan afirma que a maior parte dos bairros teve o serviço normalizado, mas que ainda há casos pontuais de desabastecimento. A empresa deu início a um projeto de uma nova rede de linha reserva para abastecer as comunidades que seguem com problema.

A água demorou para chegar no hospital da cidade, mesmo assim, sem força para encher os enormes reservatórios. Por isso, caminhões-pipa tiveram que ser usados.

O prefeito Volmir Rodrigues afirma que a situação se agravou por causa de uma decisão da Corsan.

“Nós fizemos decreto de calamidade pública para poder contratar caminhões. Porque a Corsan tinha retirado os caminhoes, mas imediatamente após isso trouxeram os caminhões, que já estão fazendo o abstecimento da cidade”, explica.

Mesmo morando a poucos metros de um reservatório no bairro Floresta, moradores seguiam sem água na cidade.

“Acho um absurdo uma coisa dessas, o o cara levar uma semana para resolver e não estar resolvido ainda”, diz o aposentado Isidoro Bender.

Vittorio Rienzo