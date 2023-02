Saque do FGTS é liberado para moradores afetados por enchentes em Capivari; veja como solicitar

Retirada pode ser realizada até 11 de abril, por meio de app, e limite é de R$ 6,2 mil. Enchentes levaram Capivari a estado de emergência entre o final de dezembro e janeiro

Prefeitura de Capivari

A Defesa Civil de Capivari (SP) informou que, a partir desta quarta-feira (1º), pessoas que foram atingidas pelas enchentes podem solicitar a retirada do Fundo de Garantia (FGTS) pelo motivo de calamidade pública. O saque pode ser feito até o dia 11 de abril. Em janeiro, Capivari registrou a maior enchente de sua história.

O Saque Calamidade do FGTS é uma modalidade em que o trabalhador pode sacar o saldo da conta por necessidade pessoal, urgente e grave, devido a desastres naturais que tenham atingidos a sua área de residência.

O valor do saque será o saldo disponível na conta do FGTS, na data de solicitação, limitado à quantia correspondente a R$ 6.220,00 para cada evento caracterizado como desastre natural, desde que o intervalo entre um saque e outro não seja inferior a doze meses. O valor é estipulado pela Caixa Econômica Federal.

Para solicitar o saque do FGTS Calamidade, a pessoa deverá fazer a solicitação pelo aplicativo APP FGTS ou ir até uma agência da Caixa Econômica Federal, em caso de necessidade. Confira o passo a passo:

Ao acessar o APP FGTS, clique na opção “Meus Saques”;

Escolha a opção “Outras Situações de Saques”;

Selecione o motivo do Saque “Calamidade Pública”;

Selecione o munícipio de sua residência e clique em “Continuar”;

Escolha uma das opções para receber seu FGTS (crédito em conta bancária de qualquer instituição ou sacar presencialmente).

Faça upload dos documentos requeridos;

Confira os documentos anexados e confirme;

A Caixa analisará sua solicitação e, caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta.

O comprovante de endereço a ser anexado pelo interessado, deve ser com 120 dias antes do desastre (outubro, novembro ou dezembro). Pessoas que não tiverem o comprovante de endereço em seu nome, devem procurar a Defesa Civil para fazer um comprovante.

“A Defesa Civil de Capivari reforça que todas as regras, valores e qualquer outra situação referente ao saque Calamidade Pública, são regras da Caixa Econômica Federal. A Prefeitura de Capivari e a Defesa Civil são apenas uma ponte para que as pessoas afetadas pelas enchentes possam sacar o valor”, informou a prefeitura, em nota.

Rua alagada em Capivari durante cheia do rio

Prefeitura de Capivari

Na última sexta-feira (27), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) anunciou a tarifa mínima de água destinado aos imóveis afetados pelas enchentes que atingiram Capivari entre 27 de dezembro e 21 janeiro. A medida valerá para as contas que vencerão no mês de fevereiro, sendo necessário o protocolar uma solicitação na sede da autarquia.

Para fazer o requerimento, é necessário comparecer à sede do Saae Capivari, situada na Avenida Pio XII, 221, Centro, com a cópia da última conta em mãos.

A análise da solicitação será feita mediante a lista de endereços afetados pela enchente, que estão presentes em levantamento organizado pela Defesa Civil e publicado no Diário Oficial da última terça-feira, dia 24.

Para mais informações, o Saae Capivari atende através do telefone 0800-1900-123.

Caminhão-pipa auxilia em limpeza de via em Capivari após cheia do rio no início de janeiro

Prefeitura de Capivari

As famílias desabrigadas após a última cheia do Rio Capivari começaram a voltar para suas casas no último dia 24 de janeiro. O nível do manancial diminuiu desde o último fim de semana, quando chegou a transbordar.

Dessa última vez, pelo menos 40 famílias tiveram que sair de suas casas, sendo que 21 ficaram alojadas na Escola Municipal Aldo Silveira e as outras 19 ficaram no Ginásio de Esportes Ronaldão. Ao todo eram 106 pessoas.

Rio Capivari transborda pela terceira vez desde dezembro

Tonny Machado/Raízes FM

Terceiro transbordamento

O novo transbordamento do rio ocorreu dois dias após 19 famílias que estavam desabrigadas após o Rio Capivari transbordar voltarem para casa. Ao todo, eram 59 pessoas.

O rio baixou, mas a Defesa Civil recomendou que os desabrigados aguardassem para retornar, por conta do risco de novo transbordamento.

A prefeitura informou que as comportas da Barragem Leopoldina estavam abertas desde o dia 1º de dezembro de 2022, de forma preventiva para amenizar os impactos das chuvas. Na semana retrasada, as comportas foram totalmente retiradas da barragem para melhorar a vazão de água.

Rua alagada em Capivari em 31 de dezembro

Prefeitura de Capivari

No fim de dezembro moradores de Capivari vivenciaram a pior enchente da história da cidade. Na época foram 61 famílias desalojadas, que ficaram em abrigos temporários da prefeitura. Além disso, foram cerca de 43 pontos de alagamento pelo município.

O rio ultrapassou os 4,30 metros na época, deixando boa parte da cidade debaixo d’água. Ainda na última semana os moradores começaram a voltar para as casas após a água baixar.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Piracicaba

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Vito Califano