Sara Croce da impazzire: l’intimo scivola via e lascia i follower senza parole – FOTO

Sara Croce ha fatto impazzire i follower con un post bollente che ha messo in evidenza le sue curve con l’intimo che scivola via

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

La bellezza di Garlasco ha scatenato la forte passione dei follower con una serie di post che ha pubblicato in rapida successione sulla sua pagina Instagram. Ma è stato l’ultimo che ha regalato emozioni considerevoli, con le sue curve e la sua sensualità in primo piano. Da tempo ormai la showgirl è considerata una delle principali influencer del nostro paese. Un personaggio amatissimo e che riesce a farsi notare sia nelle uscite televisive che in quelle sui social. La “Bonas” di Avanti un altro, il game show di Paolo Bonolis che tornerà la prossima settimana, lascia il pubblico senza parole grazie alle sue doti fisiche che non passano inosservate.

–> Leggi anche Tania Cagnotto mamma bis: fiocco rosa per l’ex tuffatrice. E’ nata la figlia Lisa

Ma è soprattutto su Instagram che la compagna di Gianmarco Fiory riesce a farsi notare con post che spesso non lasciano spazio all’immaginazione dei follower. Come detto nelle ultime ore ha postato una serie di foto non per deboli di cuore, con le curve in primo piano che hanno catturato l’interesse generale. Nell’ultima in particolar modo ha fatto impazzire tutti i suoi sostenitori che non hanno nascosto il loro entusiasmo nei suoi confronti a suon di like e commenti.

L’ultimo post in intimo ha scatenato le fantasie dei follower, che si sono scatenati con una pioggia di commenti ad esaltare la bellezza della showgirl

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

La popolarità di Sara Croce negli ultimi mesi è cresciuta a dismisura. Infatti basta dare uno sguardo al suo profilo per rendersi conto dei numeri che sta collezionando. La “Bonas” continua ed essere una delle preferite assolute per il pubblico, che sia sui social che in televisione manifesta la sua passione nei suoi confronti. Tantissimi i messaggi per lei che esaltano la sua estrema sensualità.

–> Leggi anche Gaia a Sanremo come Elettra Lamborghini: la parodia social fa impazzire – VIDEO

L’intimo che scivola via – foto sotto – ha scatenato Instagram, con la foto che ha fatto rapidamente il giro del web. Il suo fisico perfetto e le sue curve abbondanti hanno catturato l’attenzione dei follower.

L’articolo Sara Croce da impazzire: l’intimo scivola via e lascia i follower senza parole – FOTO proviene da Ultimaparola.com.