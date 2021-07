Sara Croce, gambe da sogno. In spiaggia è imbattibile: curve da infarto – FOTO

Sara Croce si mostra ai fan insieme ad una sua amica e collega, i fan non sanno più dove guardare. Hanno perso il lume della ragione.

Sara Croce è un’influencer molto seguita sui social dove porta avanti il suo lavoro tra una campagna pubblicitaria e uno shooting fotografico. E’ da tutti conosciuta per essere una delle bonas di “Avanti un altro”. Nell’ultima stagione, infatti, ha lavorato con Miss Claudia e Laura Cremaschi.

Su Instagram sono quasi un milione di persone che la seguono e non perdono occasione di lasciare commenti o like alle foto. Anche l’ultimo post ha fatto il giro del web.

Sara Croce, la FOTO in costume è afrodisiaca

Sara Croce è di una bellezza unica e fuori dal comune. Un angelo sceso sulla terra per coccolare i fan e i telespettatori che la vedono in televisione.

La carnagione chiara, i capelli biondi e gli occhi azzurri rimandano a posti afrodisiaci. L’influencer si mostra su Instagram insieme alla sua amica Camilla Caimi e insieme formano una coppia meravigliosa.

La Croce indossa un costume nero intero dove la curva del fondoschiena è in risalto, l’altra un costume marrone. Entrambi capelli sciolti, e il mare che fa da cornice a così tanta bellezza.

Dopo aver perso la nonna e aver vissuto un dolore immenso, Sara Croce è volata in vacanza. Le serve un momento di pausa e relax per riprendersi dal lutto che ha subito qualche giorno fa.

Accanto a lei anche c’è sempre il suo fidanzato, l’atleta Gianmarco Fiory. Sono una coppia stupenda e i fan li adorano.

LEGGI ANCHE>>Morgan non ha scampo. Arriva la polizia: c’entra l’ex

LEGGI ANCHE>>Vasco Rossi, l’errore che rovina tutto. I fan lo bloccano: la memoria lo inganna!

Il pubblico non vede l’ora di rivederla in televisione con il trio delle meraviglie accanto a Paolo Bonolis. Per il momento non è stata ancora confermata la sua presenza, ma per la ragazza non mancheranno progetti lavorativi da vivere per la prossima stagione. La sua carriera è appena iniziata e ricca di sorprese.