sara-croce,-grave-lutto-per-la-modella:-il-triste-addio

Per Sara Croce è un giorno da dimenticare: ha perso una persona, il suo post di addio ha fatto commuovere il web. Il messaggio è speciale.

Sara Croce è da tutti conosciuta per essere una delle influencer più seguite dal web e per il suo lavoro ad “Avanti un altro”. Nell’ultima stagione, infatti, è stata una delle bonas insieme a Miss Claudia e Laura Cremaschi.

Su Instagram sono quasi un milione di persone che la seguono e non perdono occasione di lasciare commenti o like alle foto. Anche l’ultimo post non è passato inosservato.

Sara Croce: il triste annuncio

Sara Croce ha perso una persona speciale e il suo dolore arriva dritto al cuore di tutte quelle persone che la seguono sui social. Ha appena postato una foto insieme a lei, un ricordo indelebile.

E’ venuta a mancare la nonna ed è proprio Sara ad annunciarlo sui social dove posta una foto da piccola insieme a lei. Un ultimo saluto prima di dirle addio per sempre

È tutto così assurdo… Se ne è andata una parte di me. La mia famiglia è a pezzi, eri e sei il nostro pilastro.

Proteggici da lassù, ti ameremo per sempre nonnì..La tua amata Sara.

Immediatamente la foto ha fatto il giro del web e subito sono arrivati messaggi di cordoglio per la bonas, tra questi anche quello della collega Miss Claudia che le ha scritto

Ti abbraccio forte

Ora che la modella sembrava aver trovato un po’ di serenità grazie al suo fidanzato Gianmarco Fiory, portiere del Bari, con cui ha ufficializzato la relazione la scorsa estate, il dolore è piombato come un fulmine a ciel sereno.

In questi giorni l’influencer sta passando più tempo con la sua famiglia, accanto ai genitori e tutti i suoi cari che hanno perso una persona speciale. Anche il ragazzo è con lei, ormai uno dei suoi punti di riferimento.