Sara Croce, il body della “Bonas” mostra un dettaglio bollente. Follower scatenati – FOTO

Sara Croce ha postato una foto su Instagram che ha catturato le attenzioni dei fan. Il post della “Bonas” ha fatto il giro del web

La “Bonas” di Avanti un Altro resta una delle protagoniste assolute della televisione. Ma anche del web. I post che la Venere di Garlasco pubblica sul suo profilo ufficiale raccolgono sempre un numero impressionante di commenti e di like da parte dei follower, che la seguono con passione sia nelle sue uscite “professionali” che in quelle che riguardano la sua vita privata. Da tempo la showgirl viene considerata come un personaggi pubblico a tutti gli effetti. Con i numeri che colleziona che la fanno considerare come un una vera influencer.

La compagna del calciatore Gianmarco Fiory riesce sempre a catturare le attenzioni dei fan principalmente per le sue caratteristiche fisiche. Per lei bellezza e sensualità rappresentano le “armi” migliori che le consentono di ottenere ampi consensi sui social. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha ricordato ai fan l’appuntamento per domani pomeriggio. Con il ritorno del game show condotto da Paolo Bonolis che riaccende i motori per la decima edizione.

Il post della showgirl ha ottenuto una pioggia di like. Fan scatenati

L’attesa dei fan della storica trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti è terminata. Domani infatti è in programma la prima puntata, che si preannuncia ricca di novità e divertimento. Insieme a Sara Croce ci saranno altre bellezze ad “allietare” gli spettatori. Parliamo di Claudia Ruggeri Laura Cremaschi e Maria Mazza. Insomma, non resta che attendere ancora poche ore prima di poter ammirare tutte insieme le bellezze del game show in onda domani alle 18.45 su Canale 5.

Intanto la showgirl non smette di stupire sui social. La sua ultima foto in body aderente ha lasciato i follower senza parole. Curve bollenti in primo piano e post che ha ottenuto un numero impressionante di like in pochi minuti dalla pubblicazione. “Buona Domenica. Domani inizia #avantiunaltro 😍 siete pronti?” il suo commento.

