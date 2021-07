sara-croce-spaziale:-in-vacanza-a-capri-mostra-le-curve-straripanti:-“una-sirena”

Sara Croce ancora una volta lascia senza fiato i suoi followers, su Instagram è un delirio per i suoi scatti in costume da Capri.

Un’estate che Sara Croce sta vivendo al massimo. Anche lontano dagli schermi televisivi, la modella pavese sa sempre come lasciare senza parole i suoi numerosi fan.

Sara Croce (foto da profilo ufficiale Instagram)

In vacanza da ‘Avanti un Altro’, dove abbiamo imparato a conoscerla come una delle ‘Bonas’ di Paolo Bonolis, e da ‘Ciao Darwin’, nei panni di una straordinaria ‘Madre Natura, Sara sta mostrando il meglio di sé.

In questi giorni, si trova a Capri, in uno dei suoi posti dichiaratamente preferiti, come ha avuto più volte modo di spiegare. Sull’Isola Azzurra, dove in questi giorni c’è anche Wanda Nara con le sue due figlie, sta postando a ripetizione sul suo profilo Instagram scatti da capogiro.

Sara Croce, semplicemente incontenibile: ‘Madre Natura’ è la regina dell’estate

Come detto, conosciamo molto bene la bellezza di Sara e dunque non c’è da stupirsi più di tanto. Ma le sue forme in costume, inevitabilmente, strappano boati di autentica meraviglia.

Una sirena ammaliante che seduce, sempre e comunque, con il suo sguardo magnetico. Sara guarda dritta nell’obiettivo e stordisce già così, il suo fisico sinuoso e provocante fa il resto.

Scollatura esplosiva, se pur soltanto di profilo, in questa occasione, e curve del lato B in bella vista, appoggiata a un muro. In una parola, incontenibile e magnifica.

Già gli scatti di questi giorni, come detto, avevano dato modo ai fan di scatenarsi nei commenti. La pioggia di like è praticamente scontata, per una delle bellezze in maggiore ascesa di questi anni.

Classe 1998, Sara ha senza dubbio un avvenire radioso davanti a sé nel mondo dello spettacolo. Una bellezza straripante che non può lasciare indifferenti e che in questa estate ci accompagnerà ancora sicuramente con altri scatti da urlo.