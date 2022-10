Sara Manfuso al veleno sul Gf Vip: “Perché Signorini mi ha cacciato, Ecco cosa non voleva che dicessi”

Sara Manfuso si è raccontata in una lunga intervista in cui ha parlato del Grande Fratello Vip e dei suoi protagonisti. L’uscita della donna dalla porta rossa, ma soprattutto il momento in cui Alfonso Signorini l’ha cacciata dallo studio, non verranno dimenticati molto facilmente. Lei è entrata nella casa come attivista contro la violenza di genere, di cui è stata vittima, e come moglie dell’ex deputato del PD Andrea Romano. Ma il suo tempo nella casa più spiata d’Italia è stato molto breve, dal momento che è uscita dopo il putiferio scoppiato a causa di Marco Bellavia.

Sara Manfuso non ha accettato il fatto di essere tacciata di bullismo e ha preferito lasciare il Grande Fratello Vip. Una decisione che non le ha dato certo modo di riscattarsi. Ancor più, la scelta di accusare Alfonso Signorini in diretta televisiva l’ha fatta allontanare dallo studio senza avere più possibilità di replica. Ma adesso la donna ha deciso di dire la sua a Diva e Donna. Ricordiamo che, arrivata in studio dopo essere uscita dalla porta rossa, la ex concorrente aveva accusato il presentatore e gli autori di non esserle stati vicino quando Giovanni Ciacci le aveva toccato per sbaglio il sedere e aveva ironizzato sulle violenze sessuali.

Sara Manfuso svela la verità sul Grande Fratello Vip

In quel momento Sara Manfuso aveva reagito con la stessa ironia e il sorriso sulle labbra. Così, il suo intervento durante la puntata del Grande Fratello Vip è stato visto come fuori luogo e strumentalizzato. Alfonso Signorini si è evidentemente arrabbiato e l’ha invitata a lasciare lo studio. Oggi la donna accusa di nuovo il presentatore di non averle dato modo di raccontare la sua storia, di spiegare quanto gli episodi accaduti durante il suo percorso nel reality l’avessero ferita, dei motivi che l’hanno realmente spinta a lasciare il gioco. Ecco le sue parole in merito:

“Quando, dopo aver lasciato la casa, sono andata in studio non mi è stato permesso di spiegare il motivo del mio gesto. Avrei voluto spiegare quanto il caso di bullismo ai danni di Marco Bellavia e l’incidente con Giovanni Ciacci mi abbiano ferito. Però, appena ho iniziato a parlare, mi è stato detto che avrei potuto trovare scuse migliori. Volevo raccontare come mai un piccolo incidente, Ciacci che inavvertitamente mi tocca il sedere, avesse scatenato in me tanto dolore”. Ma ancor più di Alfonso Signorini, a finire nel mirino di Sara Manfuso è Sonia Bruganelli, che le è sempre stata contro.

“Ha fatto vedere un filmato in cui rido del comportamento di Bellavia senza precisare che era di prima che si scoprisse il suo malessere. Per me, in quel momento, era solo una persona con un comportamento sopra le righe, non un uomo che ha sofferto di depressione. La Bruganelli pareva avere un astio personale contro di me”. E le prove, secondo Sara Manfuso, sono chiare: “Mi attaccava dicendo che si basava solo su quello che accadeva nella casa, mentre poi ha fatto ironia spiccia, di basso livello, sulla mancata rielezione alla Camera di mio marito, smentendosi da sola”.

Sara Manfuso al veleno sul Gf Vip: “Perché Signorini mi ha cacciato, Ecco cosa non voleva che dicessi” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

