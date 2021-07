sara-quattrociocche,-che-spettacolo:-in-bikini-infiamma-il-web,-fan-scatenati

Sara Quattrociocche si esalta in costume e fa girare la testa ai followers, nuovi scatti della influencer davvero da urlo: che fisico.

L’estate aiuta sicuramente le bellezze del web a mostrarsi al meglio, al top della forma fisica in costume. Ma ce ne sono alcune destinate a essere protagoniste più di altre. Una di queste è Sara Quattrociocche.

Sara Quattrociocche (foto da profilo ufficiale Instagram)

Romana, non sappiamo molto della sua vita privata, non è facile reperire informazioni in giro. Quello che sappiamo di lei è che dalla parte finale del 2020 in poi, ha fatto letteralmente irruzione nel mondo di Instagram con il suo fascino esplosivo.

In questi mesi ha regalato a iosa ai suoi followers immagini da capogiro. E con l’arrivo dell’estate si è ancora più scatenata. Quasi ogni giorno, sul suo profilo fanno la loro comparsa scatti in costume davvero sensazionali.

Sara Quattrociocche, scollatura esagerata ma non solo: le foto fanno il giro del web

Anche nelle ultime ore, Sara si è esibita in pose ammalianti che è persino difficile commentare. Ma che confermano tutta la sua sensualità verace e irresistibile.

Vederla in primo piano in bikini è sempre uno spettacolo. Scollatura davvero molto generosa e costume che fatica a contenerla, un grande classico degli scatti di Sara. Ma non è finita qui, anzi.

Di primo piano ce ne concede un altro, se possibile ancora più devastante. Inginocchiata sul bagnasciuga, di spalle all’obiettivo, si tira su i capelli con le mani e si fa ammirare di schiena. Con una visuale del lato B letteralmente ipnotica.

Curve da paura, esplosive a dir poco, che scatenano i fan. Non mancano i commenti decisamente sopra le righe, anche se c’è da capire chi perde la testa di fronte a tanta sensualità.

LEGGI ANCHE —> Royal Family, la statua di Lady Diana vittima di atti vandalici: l’assurdo motivo

LEGGI ANCHE —> Grande Fratello Vip 6, le anticipazioni: finalmente i primi nomi dei partecipanti

Visto l’andazzo, i 556mila followers di Sara sono un numero destinato evidentemente a crescere in maniera vertiginosa. La sua fama è in ascesa e presto anche il mondo dello spettacolo potrebbe accorgersi di lei.