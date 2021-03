Sarabanda: svelato motivo della chiusura | Dopo anni la verità

Sarabanda, programma di successo, è stato condotto da Enrico Papi dal 1997 fino alla sua chiusura nel 2004. I motivi della fine di questo show non sono mai stati chiari ma lo stesso conduttore ha rilasciato un’intervista che può far luce sulla decisione.

Sarabanda e i concorrenti più famosi

Sarabanda ha fatto il suo ingresso nelle tv degli italiani nel 1997. Giorgio Gori, direttore al tempo di Italia 1, cercò in tutti i modi di svecchiare i palinsesti della rete e conquistare così un pubblico più ‘giovane’. La conduzione fu affidata allo stravagante Enrico Papi, noto paparazzo e conduttore di trasmissioni rosa, che lasciò quel mondo per concentrarsi al 100% sul progetto datogli. La prima puntata è andata in onda l’8 settembre 1997 alle ore 19:45 lasciando l’amaro in bocca a Paolo Liguori, direttore dell’epoca di Studio Aperto, poichè dovette cancellare l’edizione del suo Tg. Non solo, anche Striscia la Notizia non vedeva di buon grado il nuovo show che, a detta di Antonio Ricci, rubava una numerosa fetta di pubblico al Tg satirico.

Nonostante i dissapori, Sarabanda era uno show musicale seguitissimo, tant’è che i concorrenti divennero delle proprie vere star. Tra i più importanti ricordiamo i nomi di: Gabriele Sbattella, detto Uomo Gatto; Antonietta Palladino, detta Professoressa; Giulio De Pascale, detto Max; Fabio Gasparri; David Guarnieri, detto Allegria; Graziella Arcuri, della Peperino. Ma la liste dei nomi è ancora lunga.

L’edizioni del 2005, 2009 e 2017

Dopo la chiusura definitiva nel 2004, ci sono state altre tre stagioni ‘spot’ dello show pre-serata di Italia 1. La prima nel 2005 dove vi erano serate con i campioni più rappresentativi dell’edizioni passate. Ci riprovano poi Teo Mammuccari e Belén Rodriguez nel 2017 a riportare in auge il programma televisivo, stavolta in onda su Canale 5, ripristinando in parte le vecchie modalità e giochi ma non ci fu un boom di ascolti. Nell’ultima, nel 2017, furono fatte solo tre puntate speciali in prima serata su Italia 1 e furono condotte proprio dallo stesso Enrico Papi.

“Non fu chiusa per un calo di ascolti”

A rompere il silenzio sulla chiusura definitiva nel 2004 di Sarabanda ci ha pensato proprio il conduttore Enrico Papi, che in un’intervista rilasciata a ‘Blogo’ ha precisato: “No. Non fu chiuso per un calo di ascolti. Andava benissimo, era un programma di grandissimo successo. Fu chiuso per altri motivi, che non sto qui a dire. Chi sa, sa. Non mi sembra il momento di fare polemica. Diciamo che il calo di ascolti fu provocato da decisioni prese sul programma.” Papi inoltre diede una stilettata anche a Mediaset che scelse Teo Mammucari e la Rodriguez per la stagione estiva del 2009: “Forse pensavano che Sarabanda potesse condurla chiunque. Io non faccio solo il conduttore, Sarabanda è una mia creatura. Lo può fare chiunque, per carità, ma per la gente a casa Sarabanda sono io.” Concludendo poi con una frase che ha lasciato intendere molto: “Sarabanda non può condurlo chiunque“.

