Sargento da PM é morto a tiros na Rio-Santos, em Paraty

Vítima foi identificada como Renato Tostes Carvalho. Segundo a Polícia Militar, agente passava de moto a caminho do trabalho quando foi atingido pelos disparos. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Policial morto foi identificado como Renato Tostes Carvalho

Um policial militar foi morto a tiros de fuzil na manhã desta terça-feira (24) na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), em Paraty (RJ). O crime aconteceu no quilômetro 544, na altura da Praia de São Gonçalinho.

A vítima foi identificada como Renato Tostes Carvalho, cujo nome de guerra era sargento Tostes, e trabalhava no 33º batalhão da PM, com atuação em Angra dos Reis.

Segundo a PM, o agente passava de moto a caminho do trabalho quando foi emparelhado por um carro prata. O atirador efetuou os disparos e fugiu em seguida. Os tiros atingiram o policial e o veículo em que ele estava, como mostra a imagem abaixo.

Tiros também acertam moto de PM assassinado em Paraty

O sargento foi socorrido por uma equipe de resgate da CCR RioSP, que administra a rodovia, e levado às pressas para o Hospital Municipal Hugo Miranda. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O local do crime passou por perícia para ajudar a Polícia Civil nas investigações. A elucidação do caso mobilizou todas as forças de segurança, incluindo também a PM, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Guarda Municipal e as delegacias de Paraty e Angra dos Reis.

Até a publicação desta reportagem, o autor do homicídio não havia sido localizado.

Forças de segurança atuam para localizar homem que matou PM em Paraty

