Saspe abre inscrições para curso de iniciação à fotografia profissional

Estudantes vão desenvolver habilidades para manuseio da câmera e apurar olhar para captação de momentos únicos. O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) tem inscrições abertas para um curso de iniciação à fotografia profissional. As inscrições devem ser feitas somente nesta quinta-feira (23), até as 17h. No total são dez vagas para os moradores de Suzano.

Com um programa de 12 encontros, o curso promoverá aulas todas as segundas-feiras, a partir de 6 de março, das 19h às 20h30. A formação possibilitará que os estudantes desenvolvam habilidades com o manuseio de câmeras, trabalhando conceitos como foco, luz, flash, profundidade de campo, estilos e outras configurações que, por sua vez, podem embasar o aspecto técnico e o estilo dos futuros fotógrafos.

O instrutor responsável pela capacitação é o fotógrafo profissional Wanderley Costa, com 28 anos de experiência na área. Servidor público desde 2004 na Secretaria Municipal de Comunicação Pública também já trabalhou em jornais do Alto Tietê.

Segundo ele, a área está em alta, por isso investir na profissionalização é um caminho certeiro para quem quer buscar uma colocação nesse meio. “Nos dias de hoje, uma das coisas que mais chamam atenção é a imagem, seja no dia a dia ou em eventos, como aniversários, casamentos e outros. Costumo dizer que uma imagem vale bem mais que mil palavras e, por isso, vamos trabalhar não só o manuseio do equipamento, mas também o olhar apurado para captar momentos únicos”, disse.

Os interessados devem se inscrever na sede do Saspe na Rua General Francisco Glicério, 1.334, no Centro, levando um documento de identidade e um comprovante de residência de Suzano. Os interessados devem ser maiores de idade e ter a própria máquina fotográfica semiprofissional, ou seja, que permita a troca de lentes.

