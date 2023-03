Saspe de Suzano tem inscrições abertas para workshop de tratamento capilar

Oportunidade é para estudantes de curso de cabeleireiro e profissionais da beleza. No total são oferecidas 50 vagas. Saspe oferece workshop para estudantes de cursos de cabeleireiro e profissionais da beleza

Wanderley Costa/Secop Suzano

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano está com inscrições abertas para um workshop sobre tratamento capilar. No total são oferecidas 50 vagas e os interessados devem fazer a inscrição na sede do Saspe.

A atividade é destinada aos estudantes de cursos de cabeleireiro e profissionais da beleza e abordará os procedimentos de alisamento semidefinitivo, técnicas do liso espelhado e vendas de produtos e serviços, além de gestão do salão. A capacitação será ministrada por Carolina Santos das 13h às 17h, no dia 10 de abril.

Para se inscrever o interessado preciso ir até a sede do Saspe na Rua General Francisco Glicério, 1.334, Centro, durante a semana, entre 8h e 17h. É preciso apresentar documento de identidade e um comprovante de residência.

Vittorio Rienzo