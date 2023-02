Satélite identifica desmatamento de 9 hectares para o plantio de soja e fazendeiro acaba multado em mais de R$ 50 mil

Polícia Ambiental constatou a derrubada da vegetação nativa na propriedade rural, em Pirapozinho (SP), após observar imagens de monitoramento. Dono também responderá por crime. Imagens de monitoramento via satélite identificaram desmatamento de mais de 9 hectares em fazenda, em Pirapozinho (SP), para o plantio de soja

A Polícia Militar Ambiental aplicou duas multas que totalizaram R$ 50.329,05 contra um fazendeiro, de 35 anos, responsável por uma propriedade rural onde foi constatada a derrubada de vegetação nativa em mais de nove hectares, em Pirapozinho (SP), para o plantio de soja.

A fiscalização compareceu à fazenda, nesta sexta-feira (3), após observar imagens de monitoramento espacial via satélite que indicaram o desmatamento na propriedade rural.

No local, os policiais constataram duas situações irregulares que resultaram em autuações contra o fazendeiro:

a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP) equivalente a 0,202 hectares, com multa no valor de R$ 1.010,00, com base no artigo 48 da resolução 05/21, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Sima); e

a supressão de vegetação nativa em uma área de 8,9671 hectares, com multa de R$ 49.319,05, com base no artigo 49 da mesma norma.

Ao todo, as multas chegaram a R$ 50.329,05.

Além das autuações administrativas, o fazendeiro ainda irá responder por crime ambiental, segundo a polícia.

