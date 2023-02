Saúde de Aracaju realiza nova convocação de candidatos aprovados

Os convocados deverão comparecer entre os dias 9 e 13 de fevereiro, no Centro Médico do Trabalhador. Estetoscópio médico

Marcos Santos/USP Imagens/ arquivo

Os candidatos aprovados no processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju estão sendo convocados para inspeção de saúde e entrega de documentação. A informação foi divulgada pela SMS nesta segunda-feira (6).

Os convocados deverão comparecer entre os dias 9 e 13 de fevereiro, no Centro Médico do Trabalhador, localizado na Rua Bahia, 1429, Bairro Siqueira Campos para a inspeção de saúde e realização de exames. Confira lista completa aqui.

As vagas são para cirurgião dentista bucomaxilofacial; enfermeiro (saúde da família); técnico em enfermagem (saúde da família) e assistente social em saúde-saúde mental.

Serão realizados exames como hemograma, glicemia, grupo sanguíneo e fator RH, sumário de urina, parasitológico de fezes, ECG, raio X do tórax e beta-HCG, para candidatas do sexo feminino.

Os candidatos precisam protocolar os documentos exigidos no site, de 10 a 13 de fevereiro.

Vittorio Rienzo