Saúde de Louveira recebe prêmio estadual por ação de prevenção e promoção em saúde

Os municípios ganhadores do 12º Prêmio David Capistrano foram divulgados no 36ª Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de SP, que aconteceu entre 15/03 e 17/03

Divulgação: Prefeitura de Louveira

A Prefeitura de Louveira, por meio da Secretaria de Saúde, foi premiada com o 12º Prêmio David Capistrano pelo trabalho “Dezembro Laranja: um olhar para além da pele do agricultor familiar no município de Louveira”. A premiação ocorreu no 36ª Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, que aconteceu entre os dias 15 e 17 de março, no município de São Pedro. O trabalho em destaque foi realizado na gestão do prefeito, Estanislau Steck. Uma equipe constituída por profissionais de saúde visitou agricultores do município para alertar e orientar sobre cuidados para prevenção de câncer de pele e encaminhamento para médicos dermatologistas, especialistas no diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças de pele.

A equipe da Secretaria de Saúde esteve presente nesta sexta-feira no gabinete do prefeito para apresentar o prêmio e falar sobre a ação, que será contínua.

“O prêmio é mais uma prova de que o trabalho foi bem feito e que estamos no caminho certo nos investimentos na saúde. A campanha focou principalmente nos nossos agricultores, que são os mais atingidos pelas doenças de pele em decorrência da exposição ao sol.

Agradecemos pelo reconhecimento e é uma honra servir de exemplo para outras cidades do Estado. Parabenizo todos envolvidos no trabalho e as outras cidades que também foram premiadas”, disse o prefeito de Louveira, Estanislau Steck.

A premiação ocorreu durante o congresso, mais especificamente durante a 19ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios do Estado de São Paulo. Ao todo, foram apresentados 1.496 trabalhos de 105 municípios.

Foram premiados 15 trabalhos e outros 15 receberam menções honrosas.

“Vamos seguir com os trabalhos de prevenção em saúde e encaminhamento para especialistas dos casos que necessitem. A conscientização sobre os cuidados é fundamental para evitar doenças, principalmente nos períodos em que elas são mais comuns de se desenvolverem” disse a secretária de Saúde, Marcia Bevilacqua.

O prêmio foi recebido no evento por Thereza Cristina de Carvalho Messora e Erica Pin Pereira.

A ação do Dezembro Laranja em Louveira realizou o trabalho em cinco etapas:

Na primeira etapa foram identificados 112 agricultores.

Durante a segunda etapa, após contato da equipe de saúde, 24 aceitaram participar, 11 recusaram, 1 mudou-se e 76 foram classificados como contato sem sucesso.

Na terceira etapa foram realizadas visitas domiciliares para os 24 que aceitaram participar e foi realizada aferição de pressão arterial e glicemia, atualização de esquema vacinal contra Covid, e avaliação cutânea simplificada.

Na quarta etapa foram agendadas consultas para avaliação dermatológica com um especialista. Foram identificadas fragilidades, como dificuldade de acesso aos serviços de saúde, especialmente durante época de colheita, em função do tempo livre restrito, e dificuldade financeira para adquirir protetores solares. Diante dessa demanda, uma das estratégias planejadas foi adquirir os protetores para esse público fazer uso durante atividades ocupacionais.

A quinta etapa, que está em andamento, consiste em acompanhar os trabalhadores após a consulta e referenciá-los, caso seja necessário.

Estiveram presentes junto com o prefeito, Estanislau Steck, no gabinete: Secretária de Saúde, Márcia Bevilacqua; Diretora da Vigilância em Saúde, Erica Pin Pereira; enfermeira da Vigilância em Saúde, Thereza Cristina de Carvalho Messora; enfermeira da Vigilância em Saúde, Vitória Maria Artero da Silva; biomédica da Vigilância em Saúde, Fernanda Thomaseto e o Agente de Controle de Zoonoses da Vigilância em Saúde, Misael Aparecido Rezende.

O Agente de Controle de Zoonoses da Vigilância em Saúde, Randor Ricardo da Costa, e a Enfermeira da Unidade de Saúde do Monterrey, Gláucia Simões, também fazem parte do projeto do Dezembro Laranja, mas não puderam estar presentes no gabinete nesta sexta-feira.

Divulgação: Prefeitura de Louveira

Divulgação: Prefeitura de Louveira

Ufficio Stampa