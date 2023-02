Saúde de Marília amplia vacinação após primeira confirmação de meningite do ano; veja como se vacinar

Em 2022 foram confirmados 35 casos da doença e quatro mortes. Além de jovens entre 15 e 19 anos, profissionais da educação passaram a ser vacinados. Campanha de vacinação contra meningite C vai até 28 de fevereiro em Marília (SP)

A prefeitura de Marília (SP) vem fazendo esforços para ampliar a vacinação contra a meningite tipo C após a confirmação do primeiro caso da doença do município neste ano. Em 2022 foram 35 diagnósticos e quatro óbitos.

Nesta semana foi anunciada a ampliação do público-alvo da campanha que vai até o dia 18 de fevereiro ou até durarem as 3 mil doses enviadas ainda em janeiro pelo governo estadual.

Além de jovens entre 15 e 19 anos, agora a Secretaria Municipal da Saúde também está imunizando profissionais da Educação.

Conforme explicou a enfermeira responsável pela sala de vacinas da Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Bortoletto Gomes, as doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde.

“A Saúde priorizou os profissionais da Educação neste momento quando existem 3.000 doses disponíveis porque suas jornadas de trabalho envolvem locais onde há grande concentração de crianças e jovens”, afirmou a enfermeira Juliana Bortoletto Gomes.

Meningite

A meningite é uma doença bacteriana grave e, quando acomete o indivíduo, pode deixar sequelas comprometedoras, podendo, inclusive, matar o paciente.

Nesta fase de ampliação, que é realizada até o próximo dia 28 de fevereiro ou até quando doses estiverem disponíveis no estoque municipal, a dose da vacina meningocócica C é contraindicada a gestantes.

“Importante ressaltar que as gestantes que estejam em qualquer fase da gravidez não poderão receber a dose contra a meningite tipo C”, informou a enfermeira. As doses começaram a ser aplicadas em todas as unidades de saúde do Município de Marília desde terça-feira (14).

As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Os profissionais da Educação que desejarem tomar a dose devem apresentar um comprovante que trabalham na área de ensino, que pode ser um holerite mensal ou uma declaração de trabalho educacional.

