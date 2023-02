Saúde de Nova Odessa retoma vacinação do público infantil contra a Covid-19

Estão sendo imunizadas crianças de até 11 anos diariamente, das 7h às 15h30, em sete UBSs. Vacinação infantil contra a Covid-19 em Nova Odessa

Prefeitura de Nova Odessa

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa (SP) retomou nesta segunda-feira (6), nas sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) a vacinação do público infantil contra a Covid-19. Estão sendo imunizadas as crianças de até 11 anos com as vacinas Pfizer pediátrica, (de 5 a 11 anos), Pfizer baby (de 6 meses a 4 anos) e Coronavac (a partir dos 3 anos). A imunização ocorre diariamente, das 7h às 15h30.

O esquema completo para crianças de 6 meses a 4 anos é com três doses, com intervalo de 4 semanas entre a 1ª e a 2ª doses e de 8 semanas para a 3ª dose. Já as crianças de 5 a 11 anos começam agora a receber o primeiro reforço (a terceira dose, ou “D3”), quatro meses após a “D2”.

“Já estávamos vacinando essa faixa etária quando acabaram as doses, e ficamos um período sem os imunizantes no município. Agora o Ministério da Saúde nos enviou novas vacinas, portanto estamos retomando a imunização (das crianças pequenas)”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, a enfermeira Paula Mestriner.

“Orientamos os pais ou responsáveis que deixaram seus contatos na UBS mais próxima de suas residências nesse período em que ficamos sem a vacinas, para que fiquem atentos ao telefone, porque as nossas equipes farão contato”, acrescentou a profissional, que coordena o Programa Municipal de Imunização Contra a Covid-19 desde o início, em janeiro de 2021.

Para as demais faixas etárias (ou seja, todo morador de Nova Odessa de 12 anos ou mais), a vacinação segue ocorrendo normalmente, com doses disponíveis para o esquema vacinal completo (que pode chegar a 4, conforme o grupo).

Seguem sendo aplicadas, nas sete UBSs da cidade, a 1ª e 2ª doses em crianças a partir dos 3 anos (com ou sem comorbidades); 1ª, 2ª e 3ª doses em adolescentes em geral a partir dos 12 anos; 1ª, 2ª e 3ª doses em adultos em geral de 18 a 29 anos; e 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses para moradores com 30 anos ou mais, incluindo idosos.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

pappa2200