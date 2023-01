Saúde de Piracicaba tem novas vagas para vacinar contra a Covid-19 nesta segunda; veja grupos

Quem precisa receber a dose deve se cadastrar pela internet e será encaminhado a unidade de saúde. Vacina contra a Covid-19

A Saúde de Piracicaba (SP) libera novas vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19 a partir das 8h de segunda-feira (30). Quem precisa tomar uma das doses, pode se cadastrar pelo site VacinaPira.

Veja grupos que terão as doses liberadas nesta segunda:

3ª dose para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a 2ª dose há, pelo menos, 4 meses;

3ª dose para pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão que tomaram a 2ª dose há, pelo menos, 28 dias;

3ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos com alto grau de imunossupressão que tomaram a 2ª dose há, pelo menos, 8 semanas;

4ª dose para pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão que tomaram a 3ª dose há, pelo menos, 4 meses;

4ª dose para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a 3ª dose há, pelo menos, 4 meses;

5ª dose para pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão que tomaram a 4ª dose há, pelo menos, 4 meses;

Para a próxima semana, ainda há vagas para os seguintes grupos:

Primeira dose para todas as idades, a partir dos 6 meses;

Segunda dose para bebês de seis meses a dois anos que tomaram a primeira dose da Pfizer Baby até 06/01/23;

Segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira dose até 09/12/22 (12 a 17 anos) e até 07/01/23 (18 anos ou mais);

Segunda dose da Coronavac para quem tomou a primeira dose até 06/01/23;

Segunda dose de Astrazeneca para quem tomou a primeira até 09/12/22;

Terceira dose para adolescentes;

Primeira dose adicional Janssen para quem tomou a dose única até 02/12/22;

Segunda dose adicional Janssen para quem tomou a primeira adicional até 21/10/22 e terceira adicional Janssen para quem tomou a segunda adicional até 21/10/22.

Para se vacinar contra a Covid é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência em Piracicaba e comprovante de vacinação com a última dose. Além disso, a Secretaria de Saúde reforça que ainda é obrigatório o uso de máscaras em unidades de saúde, conforme Decreto Estadual.

