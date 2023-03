Barretos investe mais de R$ 6.5 milhões para implantação do novo Centro Médico de Referência e Especialidades e de Atenção à Mulher e à Criança

Saúde é prioridade em Barretos, a cidade, conhecida mundialmente pelo Hospital de Amor, em breve terá um amplo e moderno Centro Médico de Referência e Especialidades e de Atenção à Mulher e à Criança. Com investimento no valor de R$ 6.726.033,22, sendo R$ 3 milhões em repasse da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e R$ 3.726.033,22 de contrapartida do município, o “Novo Postão” elevará a qualidade do atendimento à saúde da população barretense, em uma estrutura física com mais de 20 consultórios, salas para realização de exames e procedimentos e amplo espaço de convivência, em 3.110,58 m² de área construída.

O Centro Médico de Referência e Especialidades e de Atenção à Mulher e à Criança terá 3.110,58 m² de área construída e está orçado em R$ 6.726.033,22,

Acessos diferenciados

O centro será dividido em dois pavilhões. O primeiro deles será no térreo, com entrada pela Rua 34, e abrigará o Centro Médico de Referência e Especialidades. Com pelo menos 14 consultórios, área de apoio, farmácia, recepção e salas de espera, o local também contará com salas para vacinas, aplicação de medicamentos, curativos e procedimentos, pequenas cirurgias, raios-x, ultrassonografia, eletrocardiograma e cardiotacografia.

Com acesso pela Avenida 25, os usuários dos serviços de Atenção à Mulher e à Criança serão atendidos no pavimento superior do prédio, que abrigará ao menos 11 consultórios e contará com atendimentos em ginecologia, pediatria, cardiopediatria, endocrinologia, neurologia e pneumologia. Além de oferecer serviços de fonoaudiologia, psicologia, assistência social, fisioterapia e terapia ocupacional. O departamento administrativo também será instalado no pavimento superior, dispondo de salas de reunião, auditório, refeitório e sanitários.

Equipamentos de ponta

Além de um espaço físico moderno e preparado para um atendimento mais humanizado, os equipamentos adquiridos para a nova unidade também são de excelência. O centro será equipado com aparelho de Raios X com CPU de alto desempenho e monitor de alta resolução ultrassom, eletroencefalógrafo, eletroneuromiógrafo, monitor multiparâmetros, eletrocardiógrafo, sistema computadorizado para teste ergométrico, unidades de foco refletor ambulatorial, cadeira oftalmológica, oftalmoscópio, projetor oftalmológico, lensômetro, retinoscópio, tonômetro, refrator de greens, oftalmoscópio binocular indireto, coluna oftalmológica, aspirador de secreções elétrico móvel, otoscópio de sistema aberto, colposcópio, balança antropométrica, sistema para urodinâmica, foco cirúrgico de teto, bisturi elétrico, mesa cirúrgica mecânica, campímetro autorefrator, câmara para conservação de hemoderivados/ imuno/ termolábeis, carro de curativo, carro de emergência e autoclave.

Também haverá novas cadeiras para esperar o atendimento, computadores, impressoras laser comum e com padrão de cor monocromático, refrigerador, mesa para impressora, mesa ginecológica elétrica, mesas de exames, cadeiras de rodas adulto e especial para obeso, esfigmomanômetros adulto e especial para obeso.

A obra está prevista para ser concluída no segundo semestre de 2023.

