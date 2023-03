Saúde em Campos busca novas estratégias contra à dengue após mais de mil casos da doença este ano

Reunião mobiliza equipes de saúde na tarde desta quarta-feira (29) na sede do CCZ. Cidade declarou que o município está enfrentando uma epidemia da doença. Campos, RJ, vivencia uma epidemia de dengue e Prefeitura vem reforçando as ações de combate ao Aedes aegypti

César Ferreira/Divulgação

A Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense, confirmou 1.002 casos de Dengue só este ano no município. Os números alarmantes fizeram a Prefeitura declarar que a cidade está enfrentando uma epidemia da doença, provocando uma corrida das autoridades por novas estratégias para combater a doença.

Uma reunião foi marcada para as 16h na sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) desta quarta-feira (29).

Em Campos, um idoso de 84 anos morreu em decorrência da doença, ele era morador do distrito de Travessão. De acordo com a secretaria, até agora não há casos de Zika e Chikungunya, doenças que também são transmitidas pelo Aedes aegypti.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) afirma que 52% dos exames de moradores de Campos analisados ocorreram cura, outros 47% foram ignorados pois não conseguiram chegar a uma conclusão.

Ainda segundo o levantamento, o grupo de jovens adultos entre 20 a 29 anos são os mais afetados pela doença na cidade.

A Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do estado do Rio informa que o número de notificações de casos prováveis de dengue no estado do Rio de Janeiro estão acima do que era esperado para o momento, mas não ultrapassaram o limite que poderia ser considerado epidemia.

Houve um aumento do número de casos em comparação a anos anteriores, que tiveram um número muito baixo de notificações em função da pandemia de Covid-19.

A SES alerta que, historicamente, a maior incidência de casos de dengue no Rio de Janeiro acontece entre os meses de março e abril.

Vittorio Rienzo