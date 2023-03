Saúde mental: a importância dela no ambiente de trabalho em 2023

Como a saúde mental impacta na vida pessoal e profissional A saúde mental é um dos temas mais importantes a ser tratados no âmbito profissional. No ano de 2023, esse assunto se tornou de suma importância para as empresas, pois, além de ser essencial para uma vida tranquila e equilibrada, mantê-la em dia possibilita que a pessoa possa trabalhar e produzir com mais eficácia e qualidade.

Por se tratar da nossa mente e cuidar de todo o nosso psicológico, a saúde mental define o nosso emocional e, isso faz com que a maneira como pensamos, sentimos e também agimos, seja dominada por ela. Ela também atua sobre a forma como lidamos com o estresse e o relacionamento com outras pessoas, assim como a tomada de decisões.

Como a saúde mental influencia no dia a dia das pessoas

A saúde mental tem fator decisivo no nosso dia a dia. Ela impacta na maneira como nos relacionamos, seja no ambiente profissional ou fora dele, e também na maneira como cuidamos da nossa saúde como um todo. Ela está diretamente relacionada à nossa qualidade de interação individual e coletiva, o reflexo dela no cotidiano se faz perceber em cada ação. Buscar alternativas que priorizem a qualidade da saúde mental é exercício fundamental para tornar nossos dias mais harmônicos e produtivos, seja pessoal ou profissionalmente.

Segundo levantamento da Consultoria B2P, o abalo causado pela saúde mental debilitada é responsável por mais de 330 mil afastamentos do trabalho, ainda de acordo com o levantamento, somente entre 2019 e 2020 esse número cresceu 23%. Além disso, os afastamentos por transtornos mentais foram maiores que os afastamentos por COVID. E esse dado mostra como a influência da mente age no ambiente profissional.

Quais são os transtornos mentais mais comuns?

O transtorno mental é um mal bem silencioso, que não dá pistas ou muitos sintomas no seu início, porém, pode gerar muitas complicações e complexidades no decorrer do tempo, influenciando e muito na vida das pessoas. Essa influência negativa, reflete até mesmo na saúde física da pessoa. Somente no Brasil, mais de 18 milhões de pessoas sofrem com os distúrbios mentais, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde). Os distúrbios mais frequentes são:

– Ansiedade: a ansiedade assume grande parte das causas de abalos na saúde mental, ela se caracteriza por ser um quadro em que, há uma predominância de instabilidade emocional e preocupações. Em uma crise, os sintomas mais frequentes são de desconforto, dor no peito e no pescoço, tensão, angústia, medo e até falta de ar.

– Depressão: a depressão é caracterizada pela alternância de períodos curtos com sentimentos de tristeza, solidão e angústia, todos sem causa aparente. No caso de depressão, a saúde física também é afetada, e a pessoa não tem energia, tem mais fadiga, alterações de apetite, perda de memória e baixa concentração.

– Transtorno bipolar: o transtorno bipolar é caracterizado pela troca de humor constante, sendo que em determinado momento a pessoa se encontra bem humorada e logo em seguida tem o sentimento de melancolia e tristeza.

– TDAH: o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, não escolhe faixa etária, porém, costuma atingir pessoas mais jovens, causando dificuldade de concentração e foco em atividades da rotina, como trabalho e estudo.

Como prevenir os transtornos mentais no âmbito do trabalho

Quando mente e corpo caminham em plena concordância, a vida fica mais leve e fácil de ser levada, além disso, relacionamentos e trabalho são feitos com mais foco e afetividade, o que resulta em produtividade e capacidade de entrega maiores. Alguns cuidados, assim como métodos, podem ser tomados para evitar ou tratar a saúde mental:

– Alimentação saudável: comer de forma saudável, evitando excesso de sal, açúcar e gorduras é essencial para manter o cérebro ativo e saudável.

– Atividade física: estimular a atividade física é essencial para que corpo libere hormônios positivos e combatentes dos transtornos mentais.

– Priorize o sono: uma noite de sono bem aproveitada faz com que as coisas sejam postas no lugar dentro da mente e, com isso, o seu dia seja mais aproveitado.

– Tenha contato com profissionais da área: se você trabalha na área da saúde mental, ou então é líder de profissionais e quer evitar o transtorno mental nos colaboradores, manter um relacionamento com profissionais da área é essencial para ouvir o que falam especialistas sobre o tema.

– Participar de eventos sobre o tema: há eventos que tratam o tema e mostram caminhos de como tratar a saúde mental das pessoas de forma profissional.

Cuidar da sua e da saúde mental dos colaboradores deve ser prioridade

Manter um ambiente de trabalho controlado, significa que você também pensa em saúde mental, afinal, ela deve ser prioridade, somente assim o lado produtivo de todos pode ser bem explorado e realizado. O 1º Seminário de Saúde Mental, Trabalho e Justiça, que acontecerá em Bragança Paulista, no dia 24 de março de 2023, tratará sobre o tema, trazendo palestrantes de renome, como Lúcia Helena Galvão, Professor Marcos Mendanha, Dr. Fernando Akio, Dra. Fátima Macedo e Sebastião Geraldo de Oliveira, que além de falar sobre o tema, ainda conversarão com todos em um networking excepcional.

Para participar, bastar acessar a plataforma do Sympla, através do link: https://swiy.co/Mtplus e garantir presença.

valipomponi