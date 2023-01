Saúde Municipal terá novas estruturas de atendimento na Capital

Policlínica da mulher e Criança e Hospital Dia são unidades que reforçarão o atendimento médico em Florianópolis O atendimento médico municipal para o cidadão de Florianópolis em breve deve ganhar dois importantes reforços com a implantação da Policlínica Especializada da Mulher e da Criança e do Hospital Dia. As novas estruturas devem ser instaladas em breve, uma delas no Centro da Capital, e irão atender a demandas de saúde do povo florianopolitano.

Policlínica Especializada da Mulher e da Criança

A Policlínica Especializada da Mulher e da Criança será uma nova estrutura de saúde especializada para mulheres e crianças e deve ser instalada no Centro de Florianópolis, na Rua Esteves Júnior. O local também vai contar com um centro de imunização para atendimento a toda a população.

O espaço prevê assistência de média e baixa complexidade nas ações de saúde da mulher e da criança. O objetivo é reduzir a mortalidade materno-infantil, prover diagnósticos e oferecer reabilitação para agravos de saúde mais prevalentes nessas populações.

A Policlínica da Mulher e da Criança deve atender as necessidades de saúde da mulher e da criança até o limite do que pode ser oferecido fora do âmbito hospitalar, atendendo por linha de cuidado, evitando que haja necessidade de entrar em várias filas para consultas, exames e procedimentos.

Dessa forma, a nova Policlínica deve ajudar a desafogar a fila por atendimentos, principalmente no Hospital Infantil e na Maternidade Carmela Dutra. A previsão da Prefeitura é que o atendimento comece ainda este ano.

Serviços oferecidos para saúde da mulher e da criança

Entre os serviços que serão oferecidos para a saúde da criança estão:

atendimento médico especializado em pediatria, como pediatria geral, dermatologia pediátrica, endocrinologia pediátrica, gastroenterologia pediátrica, nutrologia pediátrica, neurologia pediátrica, otorrinolaringologia pediátrica; atendimento multiprofissional para demandas pediátricas: fonoaudiologia, odontologia pediátrica; exames diagnósticos e complementares como ultrassonografia, exames laboratoriais; e centro de referência para vacinação.

Já para saúde da mulher estão previstos serviços como atendimento médico especializado em saúde da mulher (ginecologia, pré-natal de alto risco, mastologia); exames de preventivo e testagem sorológica (busca espontânea) e enfermeiros coletadores; e exames diagnósticos em saúde da mulher como biópsia de mama, ultrassonografia, colposcopia, mamografia.

Hospital Dia

No Hospital Dia estão previstos atendimentos de média complexidade e ambulatorial. O serviço atenderá a pacientes com encaminhamento regulado, por atender cirurgias eletivas, dessa forma, não será um serviço de porta aberta.

No local devem ser disponibilizados espaços como: salas cirúrgicas, consultórios especializados, centro de imagem e exames laboratoriais. As tratativas para o local onde será construído o Hospital Dia ainda estão sendo feitas, mas tudo indica que ele será no antigo Aeroporto de Florianópolis.

Acesse o site da Prefeitura de Florianópolis e saiba mais.

