Saúde no Carnaval: veja dicas para se proteger de doenças e onde procurar ajuda em Porto Velho

Guia de cuidados durante o Carnaval de rua

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Porto Velho, a prevenção é a melhor alternativa, por isso a pasta fez a distribuição gratuita de preservativos às equipes dirigentes de blocos carnavalescos.

“Além dos preservativos distribuídos aos blocos, a Semusa disponibiliza gratuitamente, camisinhas femininas e masculinas em todos os estabelecimentos da rede municipal, como unidades básicas da zona rural e urbana, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Centro de Especialidades Médicas (CEM) e a Maternidade Municipal Mãe Esperança”, informou a Semusa.

De acordo com a Semusa, o alerta para os cuidados contra as ISTs deve acontecer o ano inteiro, mas é intensificado no período de Carnaval, onde a agitação e o consumo de bebidas alcoólicas pode levar os foliões à prática sexual desprotegida. O que não é recomendando.

Onde procurar ajuda?

Uso do preservativo masculino e feminino são principais formas de proteção

Além da prevenção, o diagnóstico precoce é um forte aliado contra as ISTs. Em Porto Velho a população pode ter acesso ao diagnóstico e tratamento em qualquer unidade de saúde, tanto na zona urbana quanto rural.

Na capital também existe o Serviço de Assistência Especializada (SAE), com profissionais multidisciplinares especializados no atendimento humanizado a pacientes com HIV/Aids e hepatites virais.

O SAE está localizado na rua Duque de Caxias, 1960, bairro São Cristóvão, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Principais infecções

Segundo o Ministério da Saúde, existem diversos tipos de infecções sexualmente transmissíveis, mas as mais conhecidas são:

Aids/HIV

Herpes genital

Vírus do papiloma humano (HPV)

Doença Inflamatória Pélvica (DIP)

Gonorreia e infecção por Clamídia

Sífilis

Tricomoníase

O Ministério da Saúde diz qus as ISTs podem se manifestar por meio de feridas, corrimentos e verrugas, entre outros possíveis sintomas, como: dor pélvica, ardência ao urinar, lesões de pele e aumento de ínguas.

Todos devem observar seu corpo durante a higiene pessoal. Esse ato pode ajudar a identificar uma IST no estágio inicial.

“Sempre que se perceber algum sinal ou algum sintoma, deve-se procurar o serviço de saúde”, orienta o ministério.

