Saxon cancela turnê na América do Sul com shows em São Paulo e Ribeirão Preto

Banda inglesa Saxon

A banda Saxon anunciou nesta sexta-feira (10) o cancelamento da turnê na América do Sul, que incluía shows em abril em São Paulo, no festival Monsters of Rock, e Ribeirão Preto (SP), Ribeirão Rock Series.

Em nota divulgada nas redes sociais, o grupo de heavy metal informou que o cancelamento se deve a uma decisão do guitarrista Paul Quinn se afastar dos palcos.

“Depois de muitos anos na estrada, com o subsequente estresse e cansaço que acompanham as longas agendas das turnês, Paul não quer que seu desempenho seja prejudicado e decepcione seus companheiros de banda e fãs. Paul continuará a gravar com a banda e poderá fazer alguns shows especiais no futuro”, comunicou a banda.

A banda inglesa informou que ainda realizará shows na Europa em março, mas que as apresentações na América do Sul estão canceladas.

“O Saxon apoia a decisão de Paul e manterá todos informados sobre nossa próxima jornada.”

Shows no Brasil

O Saxon subiria ao palco do Ribeirão Rock Series no dia 18 de abril, na Arena Eurobike, no interior de São Paulo, e no dia 22 no Monsters of Rock, na capital paulista.

Os organizadores dos dois eventos informaram que já estão em busca de novas atrações para substituir os ingleses.

“A B Concerts deseja a pronta recuperação do guitarrista Paul Quinn da banda Saxon, e que o mesmo retorne as suas atividades o mais breve possível”, comunicou uma das empresas.

