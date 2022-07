sbriciolata-di-zucchine-di-benedetta,-facile-e-golosa.-si-prepara-in-5-minuti,-perfetta-per-cene-veloci-o-al-mare-il-giorno-dopo

Volete una idea fresca e buona per l’estate e soprattutto che si prepari velocemente? La sbriciolata di zucchine di Benedetta è una torta salata buonissima fatta zucchine, cipolla e mozzarella. Insomma pochissimi ingredienti per un risultato davvero eccezionale che si può gustare come piatto unico per cena ma anche come antipasto per un buffet. Sarà possibile anche portarla in spiaggia come alternativa leggera e golosa al classico panino.

Non solo, Benedetta l'ha realizzata con le zucchine ma in alternativa, se non amiamo questo ortaggio, o comunque vogliamo provare gusti diversi, oppure farne di diverso tipo possiamo sostituire le zucchine con melanzane a cubetti oppure funghi o peperoni o patate, o aggiungiamo salumi e formaggi a piacere, sempre rispettando le stesse quantità, il risultato sarà comunque buonissimo. Andiamo a vedere quindi come preparare questa sbriciolata di zucchine.

Sbriciolata di zucchine, Ingredienti

300 g farina

50 g formaggio grattugiato

100 g olio di semi di girasole

5 g sale fino+ q.b.

1 uova

8 g lievito istantaneo per pizza

500 g zucchine

125 g mozzarella

½ cipolle

olio d’oliva q.b.

Preparazione

Iniziamo preparando le zucchine, tgliamo il picciolo e laviamole bene sotto acqua corrente, Quindi tagliamole a cubetti e lasciamole da parte. In una padella nel frattempo mettiamo a soffriggere la mezza cipolla tagliata molto sottile con giusto un filo d’olio. Quando la cipolla sarà imbiondita aggiungiamo le zucchine tagliate e lasciamo rosolare per 6 minuti circa mescolando di tanto in tanto. Alla fine aggiustiamo di sale e togliamo dal fuoco lasciando intiepidire.

Mentre le zucchine si cuociono prepariamo la base della nostra sbriciolata di zucchine. Ina una bella ciotola mettiamo la farina, la mezza bustina di lievito e il formaggio grattugiato, infine un cucchiaino di sale. Mescoliamo bene prima di aggiungere l’olio di meni e un uovo sbattuto. Adesso mescoliamo tutti gli ingredienti con le mani e sbricioliamo l’impsto mentre lo lavoriamo quasi diventasse sabbioso.

In una tortiera, meglio se apribile così da non rischiare di romperla dopo, diametro di 24-26 cm, inseriamo la carta da forno. Adagiamo sul forno metà dell'impasto che abbiamo ottenuto e sempre con le mani pressiamo per compattare la base. A questo punto versiamo sopra il preparato di zucchine che abbiamo lasciato intiepidire, distribuendolo bene su tutta la base. Sopra aggiungiamo la mozzarella tagliata a cubetti. Inforniamo la sbriciolata di zucchine per 40 minuti a 180 °C. Se vogliamo una sbriciolata più gustosa possiamo aggiungere anche formaggi e salumi a piacere. La nostra torta salata è pronta.

