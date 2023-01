sc-cria-o-‘dia-de-shurastey-e-jesse’,-dupla-que-morreu-em-acidente-de-fusca-nos-eua-a-caminho-do-alasca

Lei estabelece 23 de maio, data da morte dos dois, como dia para realização de ações de conscientização sobre os benefícios da convivência entre pessoas e animais. Jesse e o cão Shurastey viajavam o mundo de fusca

Redes sociais/ Reprodução

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), instituiu o ‘Dia Estadual do Shurastey e Jesse’, em homenagem a dupla que morreu em um acidente de fusca nos Estados Unidos e emocionou antigos e novos admiradores no Brasil inteiro. O influenciador e o cão dele ficaram conhecidos por visitarem 16 países com o veículo com placas de Balneário Camboriú.

A data será comemorada sempre no dia 23 de maio, dia em que os dois morreram próximo da cidade de Portland.

Anualmente, de acordo com o texto, deverão ser realizadas ações para informar e conscientizar a população sobre os benefícios da convivência entre as pessoas e animais de estimação.

De autoria do deputado Marcius Machado (PL), o projeto foi sancionado em 20 de janeiro, de acordo com a assessoria da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc).

Ao g1, o deputado justificou que a relação de tutor e animais de estimação “transcende gerações e tempo”. “Nos ensinam a arte de viver e conviver, perdoar e ser perdoado nesta passagem rápida da vida”, explicou.

Jesse e o cão na Rota 66

Reprodução

Relembre

O influenciador digital Jesse Koz, que morreu em 2022 em um acidente de trânsito aos 29 anos, nos Estados Unidos, ficou conhecido na web por viajar com seu cachorro em um fusca 1978. O cão Shurastey, um golden retriever de 6 anos, também morreu no acidente.

Desde 2017 viajando, Koz já tinha visitado 16 países no carro que ganhou o apelido de Dodongo. Com placa de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, a conta do influenciador no Instagram tem registros das viagens em cidades dos EUA, Chile e litoral do Brasil.

A página dele no Instagram segue no ar e acumula mais de 600 mil seguidores.

Shurastey em praia do México

Reprodução/Internet

