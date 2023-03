SC decreta emergência em saúde para combater casos de dengue e reformar hospitais em situação precária; FOTOS

Governo reconheceu a falta de infraestrutura das unidades e decreto prevê compras e contratações emergenciais. Imagem mostra situação no Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis

NSC/Divulgação

O governo de Santa Catarina decretou situação de emergência em saúde para reformar seis hospitais que estão em situação precária e com alta demanda de atendimentos, além de auxiliar no combate dos casos de dengue. A decisão foi divulgada no Diário Oficial no fim da tarde de terça-feira (28).

No decreto, o governo reconheceu a falta de infraestrutura das unidades de saúde e a necessidade de ampliação de serviços em decorrência do aumento na ocupação de leitos, principalmente por conta da dengue e doenças respiratórias. Com a decisão, será possível a contratação de serviços para reformas e obras de forma mais ágil.

Entre as melhorias, estão previstas as adequações das infraestruturas prediais e os sistemas das redes de gases medicinais, assim como restruturação das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização.

O decreto tem validade de 180 dias. Veja o nome das unidades que estão em situação de emergência:

Hospital Santa Teresa;

Maternidade Carmela Dutra;

Hospital Regional de São José;

Hospital Governador Celso Ramos;

Hospital Infantil Joana de Gusmão;

Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina.

No caso do Regional de São José, o governo de Santa Catarina pretende fazer serviços como a modernização da rede hidráulica quente e fria (troca dos canos), reestruturação da rede de gases medicinais, ampliação da Emergência de Trauma e revitalização da fachada externa.

SES/Divulgação

Em Florianópolis, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), prevê trocar um dos dutos antigos do sistema de gases do Hospital Infantil, além de modernizar a rede e quadros de energia elétrica e subestação. Também estão previstas uma reforma dos telhados e dos pontos de infiltração que ameaçam toda estrutura, uma nova emergência e de 20 novos leitos de UTI.

Hospital Infantil, em Florianópolis

SES/Divulgação

No Celso Ramos, haverá reformas da rede hidro sanitária pluvial, do telhado e calhas, além dos pisos, paredes e forros. O governo busca realizar a reestruturação da rede de gases medicinais, readequação do sistema de climatização, readequação do sistema elétrico e revitalização da fachada.

Hospital Celso Ramos, em Florianópolis

SES/Divulgação

Conforme o boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) de 18 de março, Santa Catarina tinha 3.044 casos de dengue, além de 145 municípios infestados com focos de Aedes aegypti.

