SC recebe vacina bivalente contra Covid e inicia imunização em 27 de fevereiro

Mais de 671 mil doses devem chegar ao estado até final do mês. Vacinação ocorre em 5 fases somente com grupos prioritários. Covid-19: entenda as diferenças entra as vacinas atuais e as bivalentes

Santa Catarina começou a receber nesta semana a vacina bivalente contra a Covid-19, informou a Secretaria de Estado da Saúde nesta quinta-feira (9). Conforme determinação do Ministério da Saúde, a aplicação das doses começa em 27 de fevereiro, apenas para grupos prioritários.

A previsão é que o estado receba 671.118 doses até o início da imunização. A vacina começou a chegar na terça (7). A distribuição para as regionais de saúde começa em 22 de fevereiro.

Esta vacina é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

Como será a vacinação com a bivalente?

A imunização será feita em cinco fases, divulgou a secretaria. Podem receber a vacina bivalente pessoas de 12 anos ou mais que façam parte de algum dos grupos abaixo.

Confira:

Fase 1

idosos com 70 anos ou mais

pessoas vivendo em instituições de longa permanência, tanto os moradores quanto trabalhadores

paciente imunocomprometidos

povos indígenas e quilombolas

Fase 2

idosos de 60 a 69 anos

Fase 3

gestantes e puérperas

Fase 4

trabalhadores da saúde

Fase 5

pessoas com deficiência permanente

Em Santa Catarina, fazem parte dos grupos acima cerca de 1,6 milhão de pessoas, conforme a secretaria. Os locais e horários da vacinação serão divulgados pelas prefeituras.

Mesmo quem já tomou as duas doses de reforço contra a Covid deve se vacinar com a bivalente, caso pertença a um dos grupos prioritários, destacou a gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive), Arieli Fialho.

Vacina bivalente da Pfizer

O intervalo de aplicação da dose de reforço com a vacina bivalente deve ser de, pelo menos, quatro meses após a finalização do esquema primário ou aplicação da última dose de reforço.

As vacinas Comirnaty bivalentes produzidas pela Pfizer foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 22 de novembro de 2022.

ENTENDA o que são as vacinas bivalentes contra a Covid

Brasil começa a vacinar com bivalente da Pfizer em 27 de fevereiro

Tire suas dúvidas sobre a vacinação contra a Covid

As pessoas que não fazem parte do esquema prioritário devem seguir o esquema de vacinação anterior, com as duas doses do esquema primário e duas doses de reforço.

“Pedimos que idosos, adultos, jovens, além de pais e responsáveis confiram a caderneta de vacinação para terem certeza que todas as doses recomendadas foram aplicadas. Em caso de dúvida, procure uma unidade de saúde para verificar o esquema vacinal. A vacinação é uma forte aliada para evitarmos a evolução da Covid-19 para casos graves”, disse a gerente de imunização.

Vacinação nas crianças

A secretaria também destacou informações sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças.

Aquelas de 5 a 11 anos de idade vacinadas com duas doses da vacina Pfizer pediátrica ou Coronavac devem tomar uma dose de reforço quatro meses após a aplicação da segunda dose. A vacina utilizada deve ser a Pfizer pediátrica, com a tampa laranja.

Para crianças de 3 e 4 anos vacinadas com Coronavac também há a indicação da aplicação de uma dose de reforço, preferencialmente com a vacina Pfizer baby (tampa vinho) em um intervalo de quatro meses após a segunda dose do esquema primário.

Vacina Pfizer Baby

Para crianças e bebês de 6 meses a 2 anos vacinados no esquema de três doses com a vacina Pfizer baby (tampa vinho) não há indicação de aplicação de dose de reforço.

Para a vacinação de bebês e crianças contra a Covid-19, o estado recebeu no dia 1º de fevereiro uma remessa de 50 mil doses da Pfizer pediátrica e 42 mil doses da Pfizer baby. Essas doses já estão sendo distribuídas para os municípios.

