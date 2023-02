sc-tem-chance-de-temporais-e-chuva-intensa-com-risco-de-alagamentos

Alerta da Defesa Civil vale até a manhã de quarta-feira, para todo o estado. Nuvens escuras carregadas no Morro da Cruz, em Florianópolis

Joana Caldas/g1

Santa Catarina tem chance de chuva intensa e temporais, com risco para alagamentos e enxurradas, alertou a Defesa Civil. O aviso vale para a tarde desta terça-feira (14) até 6h de quarta (15) para todo o estado.

O mau tempo deve ocorrer por causa da passagem de uma frente fria por Santa Catarina. Os temporais podem ter raios, rajadas de vento e granizo.

A aproximação da frente fria deve ocorrer primeiro na região Oeste e avançar pelo litoral ao longo da noite. O risco é alto para estragos.

Orientações da Defesa Civil

Confira abaixo as orientações da Defesa Civil para casos de alagamentos e enxurradas:

evite contato com as águas;

não dirija em áreas alagadas;

evite pontilhões e pontes submersas;

redobre a atenção com as crianças.

Vittorio Ferla