SC tem chance de temporais nesta sexta e sábado, após estragos pelas chuvas no Vale do Itajaí

Pode haver deslizamentos, raios, vento, queda de granizo, alagamentos e enxurradas. No Vale do Itajaí, chuva deixou desabrigados, alagou casas e interditou ruas. Nuvens carregadas no Morro da Cruz, em Florianópolis, nesta sexta-feira (3)

Joana Caldas/g1

Santa Catarina tem chances de temporais com deslizamentos de terra e enxurradas nesta sexta-feira (3) e sábado (4), alertou a Defesa Civil. Também deve fazer calor no fim de semana. No domingo (5), a frente fria que provoca o mau tempo deve se afastar e o sol deve aparecer.

No Vale do Itajaí, a chuva da noite de quinta (2) e madrugada desta sexta deixou desabrigados, casas alagadas e ruas interditadas (veja mais abaixo).

Temporais

Os temporais trazem riscos para chuva intensa, raios, rajadas de vento, queda de granizo, alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

Nesta sexta, o risco de estragos é alto na Grande Florianópolis e em parte do Sul, Serra, Vale do Itajaí e Litoral Norte (confira o mapa abaixo). Nas demais regiões, incluindo o Norte e Oeste, o risco é moderado.

A previsão é de que os temporais comecem a partir da tarde.

Mapa indica regiões próximas à Grande Florianópolis com mais risco de estragos nesta sexta-feira (3)

Defesa Civil/Divulgação

No sábado, a frente fria deve se afastar até a noite, segundo a Defesa Civil. Porém, durante o dia, ela ainda deve influenciar o tempo na maior parte do estado.

Entre a tarde e noite, o calor associado à umidade favorece a formação de temporais. Há risco para raios, rajadas de vento e queda de granizo, principalmente no litoral, Vale do Itajaí, Serra e Norte.

Confira a Previsão do Tempo em SC

O risco de estragos é de baixo a moderado. O dia deve ser quente e as temperaturas podem chegar a 35ºC no Vale do Itajaí, Litoral Norte e Oeste, na área próxima à Argentina.

Estragos no Vale do Itajaí

A chuva forte deixou estragos em cidades como Rodeio, Rio do Sul, Presidente Getúlio, Agrolândia, Dona Emma e Braço do Trombudo. Não houve feridos.

Em Rodeio, cidade que sofreu com outra enxurrada em janeiro, quando cinco pessoas morreram, novamente a água invadiu imóveis. A chuva trouxe a lama dos deslizamentos do mês passado e moradores de áreas de risco foram orientados pela Defesa Civil a buscar o abrigo municipal.

No começo da manhã desta sexta ainda não se sabia quantas famílias ficaram desabrigadas.

Estragos em Agrolândia (nas duas primeiras fotos) e Dona Emma

Defesa Civil de Agrolândia/Divulgação

Em Agrolândia, em uma hora choveu 120 milímetros, sendo que a média histórica para todo o mês de janeiro é de até 150 milímetros, conforme a Epagri/Ciram, órgão que monitora as condições meteorológicas do estado.

Foi tanta água em pouco tempo que casas e imóveis públicos ficaram inundados. Alguns comerciantes conseguiram retirar os produtos a tempo de evitar mais prejuízos, contou a Defesa Civil. Duas famílias deixaram as residências a pedido do órgão.

No Alto Vale, a chuva começou por volta das 20h. Braço do Trombudo, Presidente Getúlio e Dona Emma também tiveram ocorrências. Estradas no interior de Braço do Trombudo ficaram danificadas. Segundo o prefeito Nildo Melmestet, não houve desabrigados, mas a água entrou em lojas do Centro. O município trabalha no levantamento dos estragos para avaliar a situação.

Em Dona Emma, diversas residências na localidade de Caminho do Morro, Centro e Nova Esperança foram atingidas pelas águas. Moradores relataram aos bombeiros voluntários que nunca sofreram com as chuvas, sendo que nesta madrugada foram pegos de surpresa com a elevação rápida do rio e córregos.

Árvores caíram na SC-340, na localidade de Caminho do Posto, em direção à Witmarsum, deixando alguns pontos em meia pista. O setor de Obras de Dona Emma trabalha para remover as barreiras.

Já a Defesa Civil de Rio do Sul informou que os principais alagamentos foram no loteamento Bianchet, no bairro Taboão, e na Rua Oscar Barcelos, mas outras vias e casas registraram a mesma ocorrência. Um imóvel do bairro Canta Galo ficou danificado depois de uma tubulação romper.

Domingo com afastamento de frente fria

No domingo, o dia deve começar com maior presença de nuvens na maior parte do estado. Porém, até o final da tarde, o sol deve voltar a aparecer e predominar.

O amanhecer deve ter temperaturas entre 12ºC e 15ºC na Serra e Oeste e de 16°C a 20°C no restante do estado.

Durante o dia, deve fazer calor. As temperaturas máximas devem ficar entre 32°C e 35°C no litoral, Vale do Itajaí e Oeste.

À noite, há chance de chuva fraca e isolada no litoral, mas sem risco para estragos.

Orientações da Defesa Civil

Confira abaixo as orientações da Defesa Civil para situações com mau tempo. Os telefones de emergência são 193, para o Corpo de Bombeiros, e 199, para a própria Defesa Civil.

Tempestades com ventos fortes e raios

busque um local abrigado, longe de árvores, placas, postes e outros objetos que possam ser arremessados;

no local abrigado, fique longe de janelas;

se estiver na praia, jamais fique na água.

Alagamentos

evite contato com as águas;

não dirija em áreas alagadas;

evite pontilhões e pontes submersas;

redobre a atenção com as crianças.

Deslizamentos

fique atento a inclinação de postes e árvores;

qualquer movimento de terra ou encostas próximo à sua residências;

aparecimento de rachaduras em muros ou paredes.

