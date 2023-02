SC tem mínima de 2ºC no domingo de Carnaval e risco de temporais

Temperaturas abaixo dos 10ºC foram registradas em pelo menos 18 cidades, segundo Epagri/Ciram. Chuva e tempestades isoladas podem ocorrer durante o dia. Moradores e turistas usam casaco em Florianópolis

Tiago Ghizoni/NSC

Ao menos 18 cidades de Santa Catarina registram temperaturas abaixo dos 10º C na madrugada deste domingo (19). Os termômetros marcaram 2ºC em Bom Jardim da Serra, na região Serrana, em pleno verão. A cidade é conhecida pelo turismo como uma das mais frias do estado no inverno.

Em Florianópolis, as temperaturas chegaram a 15,8ºC na praia de Canasvieiras, uma das mais movimentadas da Ilha de Santa Catarina. No Centro, onde mais de 100 mil de foliões ocuparam as ruas, os termômetros marcaram 17ºC, segundo a Epegri/Ciram, órgão estadual que monitora o clima.

Apesar do frio entre a noite e madrugada, o dia promete ser mais quente, com máximas que variam entre 27 a 32ºC.

Segundo a Defesa Civil, o aquecimento combinado com a umidade do ar favorece pancadas de chuvas e temporais isolados, principalmente nas regiões do Extremo-Oeste e Oeste.

Temperaturas mais baixas

Bom Jardim da Serra: 2ºC

Urubici: 3,94ºC

São Joaquim: 4,65ºC

Urupema: 4,71ºC

Painel: 7,28ºC

Bocaína do Sul: 8,34ºC

Lages: 8,56ºC

Palmeira: 9,44ºC

Rancho Queimado: 9,55ºC

São Cristóvão do Sul: 9,88ºC

Santa Cecília: 9,87ºC

Tangará: 9,54ºC

Água Doce: 9,94ºC

Ponte Serrada: 9,75ºC

Seara: 9,85ºC

Xanxerê: 9,7ºC

São Miguel do Oeste: 9,16ºC

Maravilha: 9,34ºC

Próximos dias

Na segunda (20) e terça (21) de Carnaval o tempo deve ficar instável, com nebulosidade e chance de chuva persistente, principalmente no litoral. Na terça, pode haver temporais.

