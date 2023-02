sc-tem-primeira-deputada-em-cargo-na-mesa-diretora-da-alesc-desde-1937

Paulinha assume posto que não era ocupado por uma mulher desde Antonieta de Barros. Incluída no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, em Brasília, Antonieta foi a primeira negra a assumir um mandato popular no Brasil. Deputada Paulinha em posse na Alesc na quarta-feira (1º)

Redes Sociais/Divulgação

A deputada Paulinha (Podemos) tomou posse na quarta-feira (1º) como 1ª secretária da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). Antes dela, a última vez que uma mulher havia sido escolhida para o posto foi em 1937, quando Antonieta de Barros aceitou o cargo. A informação foi confirmada pela assessoria do legislativo.

Logo após a posse, Paulinha publicou nas redes sociais um texto reconhecendo a importância de Antonieta. “Sigo os passos de Antonieta de Barros, a última mulher que exerceu o cargo, e que me inspira a trabalhar cada vez mais pela presença feminina na política e na sociedade”, afirmou.

Incluída no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, em Brasília, Antonieta foi a primeira negra a assumir um mandato popular no Brasil e uma das primeiras mulheres eleitas do país, sendo a primeira do Estado.

Professora e jornalista, ela foi a responsável por elaborar o projeto de lei que criava o Dia do Professor no Estado, comemorado em 15 de outubro. A lei foi publicada 15 anos antes de a data ser reconhecida nacionalmente.

Antonieta de Barros criou o Dia do Professor em SC

Posse

Plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina durante a posse dos deputados

Patrick Rodrigues/NSC

Quarenta deputados tomaram posse na manhã de quarta em Santa Catarina para os mandatos. Após a eleição do presidente da casa, que ficou com Mauro de Nadal (MDB), houve votação para a composição da Mesa Diretora.

1° vice-presidente: Maurício Eskudlark (PL)

2° vice-presidente: Rodrigo Minotto (PDT)

1° secretário: Paulinha (Podemos)

2° secretário: Padre Pedro (PT)

3° secretário: Marcos da Rosa (União)

