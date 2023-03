scaletta-max-pezzali-bologna-2023,-parcheggi-e-come-arrivare-all’unipol-arena

Bologna, 27 marzo 2023 – Dopo il pranzo al Ristorante Alice di Bologna, Max Pezzali si prepara per il concerto all’Unipol di Casalecchio di Reno (via Gino Cervi 2). L’ex cantante degli 883 sarà sui palchi italiani con il tour “Max 30 Hits Only”, un revival dei grandi successi. Da “Hanno ucciso l’uomo ragno” a “Sempre noi”, ecco le canzoni che canterà al palasport felsineo e come arrivare al concerto.

La scaletta

Questa lista si basa sulle scalette delle scorse date, come quella di Padova del 25 marzo, potrebbe quindi subire alcune variazioni.

Rotta X Casa Di Dio

L’universo Tranne Noi

Gli Anni

La Dura Legge Del Gol

Il Disco cover Sei Fantastica

Sei Un Mito

Hanno Ucciso L’Uomo Ragno

La Regina Del Celebrità

Come Deve Andare

Lo Strano Percorso

Se Tornerai

Nient’altro Che Noi

Con Un Deca

Io Ci Sarò

Sempre Noi

Una Canzone D’amore

La Regola Dell’amico

Ti Sento Vivere

Come Mai

Nessun Rimpianto

Nord Sud Ovest Est

Tieni Il Tempo

Bis

Se Tornerai

Nient’altro Che Noi

Con Un Deca

Io Ci Sarò

Come arrivare in bus

In occasione del concerto sarà attiva la linea speciale Tper 975, un servizio di collegamento diretto, senza fermate intermedie, tra la Stazione Centrale e l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Martedì, gli autobus della linea 975 partiranno in prossimità della Stazione Centrale, dalla fermata I, su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti attive dalle ore 17 alle ore 20. Al ritorno, al termine del concerto, i bus partiranno da via Antonio De Curtis ed effettueranno anche le fermate a richiesta: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, Stazione Centrale.

Per accedere al servizio di bus dedicato agli eventi che si tengono all’Unipol Arena occorre dotarsi del biglietto di andata e ritorno a tariffa speciale, valido esclusivamente sulla linea 975 solo nel giorno e per l’evento specificato nel biglietto stesso. Il ticket può essere acquistato on line sul sito Tper, ma solo fino al giorno precedente l’evento, al prezzo di 7 euro. Sarà possibile anche acquistare il biglietto il giorno stesso del concerto, ma al prezzo di 10 euro, presso i Punti Tper della Stazione Centrale, dell’Autostazione e di Via Marconi 4, a Bologna, o alla biglietteria Tper dell’Autostazione di Imola. Sarà, infine, possibile acquistare il biglietto anche direttamente a terra prima di accedere al bus, sempre al prezzo di 10 euro, pagandolo esclusivamente utilizzando carte bancarie contactless.

In auto: come arrivare e parcheggi

In autostrada, l’Unipol Arena è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis. Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1. Il palasport di Casalecchio dispone di un’area dedicata a parcheggio di 50.000 mq ed è dotato di 3.000 posti auto.

Biglietti

Sono ancora disponibili online i biglietti per partecipare al concerto, a partire da 46 euro.

Vito Califano