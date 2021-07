scaloppine-con-salsa-di-cipolla-e-mela-annurca:-l’idea-golosa-e-facile-pronta-in-pochi-minuti

Le scaloppine di maiale, con cipolle e mele, sono un secondo piatto sfizioso, gustoso, facile da preparare e a basso costo. Possono essere preparate al momento e servite, oppure potete prepararle in anticipo, posizionarle in una pirofila, e prima di servirle riscaldarle in forno.

Di seguito andremo a preparare le scaloppine usando della lonza di maiale, ma potete anche usare del pollo, vitello, tacchino. Fidatevi il risultato sarà garantito, cipolle e mela è un abbinamento eccezionale. Oltre alla lonza di maiale, useremo una cipolla ramata e due mele annurche.

Ingredienti per quattro persone:

8 fettine di lonza di maiale

1 cipolla ramata

2 mele annurche

olio evo

sale

pepe

marsala q.b

farina

Procedimento:

Per preparare le scaloppine di maiale con cipolla e mela annurca, iniziate con sbucciare la cipolla, una veloce sciacquata, e tagliatela a fettine sottili. In una padella mettete l’olio evo, appena caldo mettete le cipolle e iniziate la cottura, a fuoco medio.

Mentre la cipolla cuoce, tagliate sbucciate la mela, e tagliatela a dadini. Appena la cipolla inizia ad appassire, unite le mele, un paio di cucchiai d’acqua, e cuocente, con la padella semicoperta per circa dieci minuti.

Mentre il condimento cuoce, mettete la farina in un piatto, unite il sale ed il pepe, mescolate, Infarinate leggermente le fettine di lonza, mettete in una capiente padella l’olio evo, e cuocete le fettine di lonza, per un paio di minuti per lato.

Sfumate con il marsala. A questo punto unite il condimento di cipolla e mela, lasciate insaporire e servite. Se non possedete una padella in grado di contenere tutte le fettine di lonza, potete cuocere e sfumare, in due tempi, posizionando quelle già cotte in una pirofila.

Ultimata la cottura in padella, potete coprire le fettine di lonza con il condimento, e lasciare insaporire per dieci minuti nel forno, caldo, ma spento.

scaloppine con salsa di cipolle e mela

di Terry