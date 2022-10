scaloppine-di-pollo-al-gorgonzola-e-radicchio-rosso-di-benedetta,-saporite-e-golose-per-una-cena-veloce

Un secondo piatto ricco di sapori: Scaloppine di pollo al gorgonzola e radicchio rosso; questo ortaggio leggero e molto digeribile è caratterizzato dal sapore amarognolo che unito al gusto dolce del gorgonzola renderà le scaloppine di pollo una vera squisitezza. La preparazione del piatto è davvero veloce ed in appena quindici minuti e pochi semplici passaggi sarà pronto da portare in tavola: perfetto per una cena improvvisa. Una ricetta economica, da preparare con prodotti di ottima qualità per ottenere scaloppine di pollo tenerissime, che si sciolgono in bocca!

Scaloppine di pollo al gorgonzola e radicchio rosso

Ingredienti per 4 persone

due petti di pollo

un cespo di radicchio rosso, tondo o lungo

mezza cipolla bianca

200 g di gorgonzola dolce

mezzo bicchiere di di vino bianco secco

un bicchiere di latte

una fondina di farina

un cucchiaio di burro, facoltativo

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

a piacere pinoli o granella di noci

Preparazione

Tagliate a fettine i petti di pollo, battetele leggermente e passatele nella farina. In una padella fate soffriggere la cipolla tagliata a fettine con un filo di olio ed il burro;

quindi posate le fettine di pollo infarinate nella padella e fatele rosolare da entrambi i lati.

Sfumate con il vino e, quando sarà evaporato, aggiungete il latte e il gorgonzola tagliato a cubetti facendolo sciogliere; aggiungete il radicchio tagliato a strisce sottili, salate e continuate la cottura per 5 minuti a fuoco basso, rigirando spesso le fettine per evitare che si attacchino, e comunque fino a che si sarà formata una cremina densa. Servite le Scaloppine di pollo al gorgonzola e radicchio rosso con una grattata di pepe, ed a piacere guarnite con granella di pinoli o noci.

