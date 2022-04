scaloppine-di-pollo-alla-crema-di-formaggi,-il-secondo-di-carne-delicato-e-appetitoso

Scaloppine di pollo alla crema di formaggi, un secondo piatto delicato ed appetitoso, con un sughetto delizioso perfetto per fare la scarpetta.

Bastano pochissimi ingredienti per portare in tavola un secondo piatto completo, le scaloppine di carne sono una pietanza versatile, da preparare in molti modi, con tanti accostamenti per innumerevoli sapori: dalla carne di maiale, pollo o vitello; insaporita con spezie e sughi, al pomodoro, limone o arancia, alle creme di verdure, al vino, o come la nostra salsa di formaggi;

saporite e gustose, si cuociono in pochi minuti: sono perfette in qualsiasi periodo, per ospiti improvvisi.

Cremose e saporite, anche le nostre scaloppine di pollo alla crema di formaggi, sono un secondo piatto facile da preparare e pronto in pochi minuti.

Per questa ricetta potete usare i formaggi che più preferite: un modo furbo anche per consumare gli avanzi e pezzettini di formaggi che avete in frigorifero;

infatti, vanno benissimo sia formaggi a pasta filata come scamorza, mozzarella, provola, asiago o fontina, sia formaggi cremosi come crescenza, stracchino o gorgonzola.

Si infarinano le fettine di petto di pollo e si rosolano in padella con olio, burro e cipolla, quindi si aggiungono i formaggi che più preferite.

Ovviamente, se non amate il petto di pollo, potete preparare le scaloppine anche con lonza di maiale, o carne di vitello.

Scaloppine di pollo alla crema di formaggi

Ingredienti

10 fettine di petto di pollo

una cipolla

100 g di panna da cucina

un bicchiere di latte

mezzo bicchiere di vino bianco

2 cucchiai di Parmigiano Reggiano DOP

100 g di avanzi di formaggi a piacere

o semplici sottilette

farina q.b.

olio extravergine d’oliva

un cucchiaio di burro

sale e pepe

Procedimento

Battete le fettine di petto di pollo, formando delle scaloppine molto sottili, ed infarinatele;

in un tegame con olio e burro fate appassire la cipolla affettata;

aggiungete le scaloppine e rosolatele bene dai due lati;

sfumatele con il vino e lasciatelo evaporare;

aggiungete il latte, la panna da cucina, il parmigiano, i formaggi, sale e pepe.

Cuocete a fuoco lento per circa 10 minuti, fino a che i formaggi saranno sciolti e la salsa ristretta.

Impiattate, cospargete con una spolverata di pepe ed erba cipollina, e servite le Scaloppine di pollo alla crema di formaggi, con un morbido purè di patate o delicati spinaci al burro.

