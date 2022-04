Scandalo al Matrimonio: La sposa dopo 3 minuti chiede il divorzio. Ecco cosa ha fatto il marito

Il matrimonio più breve del 2019 è stato celebrato in Kuwait. La coppia protagonista dell’accaduto, che segna un nuovo record nella storia dei matrimoni lampo, ha chiesto il divorzio esattamente dopo 3 minuti dalle nozze. Dopo essersi sposati davanti al giudice (che si occupa di contratti di matrimoniali) tutto sembrava filare liscio come l’olio. Poi all’uscita del palazzo però accade qualcosa. La moglie inciampa nell’abito e il marito pronuncia “stupida“.

Appena la donna sente quella parola, non ci pensa su due volte. E rientra dopo esattamente tre minuti nell’aula e va dallo stesso giudice per chiedere il divorzio. Lui ha provato a fare da pacere, ma lei non ha ceduto. “Se mi ha offeso dopo tre minuti di matrimonio, cosa farà in futuro?”. E così non ha voluto ascoltare nessuno ed è andata dritta per la sua strada. L’unione di una coppia si fonda su degli equilibri che possono crollare da un momento all’altro e così è stato. Il caso ha fatto discutere per la rapidità con cui è avvenuto. Sui social non si parla d’altro in questi giorni.

