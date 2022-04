Scandalo dopo le nozze: Vede la moglie senza trucco, chiede divorzio e risarcimento da 20 mila euro. Le foto

La vede per la prima volta senza trucco dopo le nozze e decide di divorziare immediatamente. È successo negli Emirati Arabi Uniti. La coppia di sposini si trovava in una spiaggia di Dubai, dove la 28enne ha deciso di fare il bagno. Un bagno fatale. L’uomo non aveva ancora visto il vero volto della moglie senza make up e quando la donna è uscita dall’acqua quasi non l’ha riconosciuta. Il 34enne si è reso conto che, oltre ad aver indossato fino ad allora “una maschera di trucco”, la sposa si era anche sottoposta a qualche intervento chirurgico, indossava ciglia finte e lenti a contatto colorate.