scandiano,-ladri-al-bar-per-rubare-il-fondo-cassa

Scandiano (Reggio Emilia), 12 marzo 2023 – Continua ad allungarsi l’elenco di furti che, di recente, sono stati commessi ai danni di esercizi commerciali. Ieri sera verso le 22,30 i carabinieri sono stati chiamati a un intervento in via Guttuso a Scandiano, per la segnalazione di una intrusione all’interno di un bar. In effetti, i militari hanno verificato che poco prima ignoti avevano forzato una finestra sul retro dell’edificio, per poi entrare nei locali per rubare il fondo cassa, per un valore stimato per ora in poco più di un centinaio di euro. Si sta controllando se risultano mancare altri oggetti dall’interno del bar. Il bottino, dunque, non risulta ingente, ma restano comunque i danni strutturali lasciati alla finestra. Sono in corso le indagini dei carabinieri della tenenza di Scandiano per cercare di risalire agli autori del furto. Nei giorni scorsi altri simili episodi si sono verificati ai danni di bar, negozi e pure di una farmacia, in questo caso a San Martino in Rio.

Vittorio Rienzo