scarpe-eleganti-da-donna,-la-proposta-di-arturo-gorlini

Quanto è importante per una donna essere elegante e rendere il proprio abbigliamento sobrio, ma con un pizzico di eccentricità? Soprattutto al termine di quest’anno così difficile per molti e che ci ha portato a dover trascorrere lunghe giornate in case, è quanto mai importante riprendere in mano la propria vita e, indossando delle scarpe eleganti da donna, uscire con le amiche o la propria famiglia.

Scarpe eleganti da donna, un must have per ciascuna di noi

Indossare un paio di scarpe eleganti da donna è l’occasione non solo per esprimere la propria femminilità, ma anche per dare espressione alla propria personalità. La scelta della calzatura più adatta alle proprie necessità, nonché alla circostanza in cui bisogna indossarla, intreccia questioni di natura più prettamente personale ad altre che riguardano il galateo o il dresscode.

Da questo punto di vista è opportuno sfatare alcuni miti che riguardano le scarpe da donna:

per comparire bisogna soffrire : non è detto che le scarpe esteticamente più pregiate o eccentriche debbano essere scomode. Infatti, sebbene sia preferibile fare un po’ di pratica prima di indossarne alcune – tra cui le scarpe da donna col tacco – è opportuno ricordare che le calzature da donna di qualità possono essere anche molto confortevoli da indossare.

: non è detto che le scarpe esteticamente più pregiate o eccentriche debbano essere scomode. Infatti, sebbene sia preferibile fare un po’ di pratica prima di indossarne alcune – tra cui le scarpe da donna col tacco – è opportuno ricordare che le calzature da donna di qualità possono essere anche molto confortevoli da indossare. le scarpe durano una sola stagione : anche questo è un falso mito da sfatare. Infatti, acquistando scarpe eleganti da donna di qualità e, soprattutto, se Made in Italy queste potranno durare per diverse stagioni. Chiaramente la cura delle calzature deve essere molto attenta, soprattutto se si tratta di pezzi delicati.

: anche questo è un falso mito da sfatare. Infatti, acquistando scarpe eleganti da donna di qualità e, soprattutto, se Made in Italy queste potranno durare per diverse stagioni. Chiaramente la cura delle calzature deve essere molto attenta, soprattutto se si tratta di pezzi delicati. le scarpe eleganti da donna possono essere indossate solo in occasioni speciali: acquistare delle scarpe eleganti da donna significa assicurarsi un capo d’abbigliamento intramontabile e che ti accompagnerà per molto tempo e che ti permetterà di essere sofisticata in qualsiasi situazione. L’intramontabilità di una calzatura viene trasmessa attraverso la ricercatezza dei materiali e delle finiture, nonché dalla sinuosità delle linee.

Alla luce di questi elementi è chiaro che acquistare delle scarpe da donna eleganti costituisce un investimento sul futuro della propria figura, soprattutto se si scelgono prodotti made in Italy. Sapendo scegliere attentamente il capo giusto, si può unire la ricercatezza delle linee al comfort di una calzatura che dura in eterno.

Arturo Gorlini, Scarpe da donna eleganti Made in Italy

Arturo Gorlini è un brand di calzature da donna che rappresenta il vero spirito del Made in Italy. La ricerca continua di materiali che esprimano al massimo l’essenza originaria del nostro Paese e il gusto di Arturo Gorlini – il designer e modellista che idea e disegna a mano tutti i modelli – rendono la loro proposta di scarpe eleganti da donna un elemento che non può mancare nell’armadio di ogni donna.

La produzione delle scarpe da donna Arturo Gorlini è il risultato di un articolato processo creativo che comincia con la fase di disegno 2D su carta da parte dello stilista che, successivamente, traspone la propria creazione in 3D. Dopo, il modello passa al calzaturificio campano dove viene realizzato un bozzetto che – se approvato da parte di Arturo Gorlini – può andare in produzione, dando vita ad un accessorio di assoluta eleganza e comodità. L’intero processo produttivo avviene in Italia e ripercorre fedelmente le tappe che vengono compiute di generazione in generazione.

Il vasto assortimento di scarpe con il tacco (sia sandali, sia decolleté da donna) rendono questo brand particolarmente apprezzato per l’eleganza delle linee, i colori a tratti sgargianti e la preziosità dei materiali scelti. Indossare una scarpa da donna Arturo Gorlini significa poter valorizzare il proprio outfit con un accessorio che trasmette autentica italianità e, al tempo stesso, consente di esprimere al massimo l’eleganza della donna.

L’articolo Scarpe eleganti da donna, la proposta di Arturo Gorlini proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.